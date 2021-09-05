В Україні від ковіду повністю вакциновано ще майже 49 тисяч осіб

З початку кампанії дві дози вакцини отримали 4 178 665 українців.

За суботу, 4 вересня в Україні від коронавірісу було вакциновано 69 260 осіб.

Про це повідомила пресслужба МОЗу.

Одну дозу отримали 20 430 людей, повністю імунізовані – 48 830 людей.

Протягом доби працювали 587 мобільних бригад, 1 642 пункти щеплення і 365 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 5 569 051 людину, з них отримали одну дозу – 5 569 049 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 4 178 665 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом проведено 9 747 714 щеплень.

Нагадаємо, у ВООЗ заявили про необхідність щеплення третьою дозою COVID-вакцини. Третя доза вакцини – не розкіш, а спосіб уберегти найвразливіших, зазначили в організації.