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США передали Україні інноваційні ліки від COVID-19

Вартість гуманатірної допомоги оцінюється в 20 млн доларів.

США передали Україні інноваційні ліки від COVID-19
Фото: drugtopics.com

Україна отримала 20 тисяч флаконів бамланівімабу і 40 тисяч флаконів етезевімабу, які використовуються у США для лікування ковіду.

Про це повідомила пресслужба МОЗ.

Гуманітарна допомога, яка оцінюється у 20 млн доларів, була передана Україні під час візиту президент Володимира Зеленського в США. Вона вже сформована у вантаж та транспортується до аеропорту для відправки в Україну.

"Уряд США спільно з компанією виробником в якості гуманітарної допомоги надасть нам інноваційні ліки проти COVID-19. Вони вже зареєстровані FDA та рекомендовані для пацієнтів із легким та середнім ступенем тяжкості перебігу, особливо за наявності ризику переходу у важку форму. Діють вони безпосередньо на вірус – препарати зв’язуються зі спайковими білками вірусу, запобігаючи проникненню у клітину та подальшому розмноженню, прискорюють одужання хворих з коронавірусною хворобою і запобігають виникненню ускладнень та потрапляння в лікарню", - сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Бамланівімаб і етезевімаб використовуються сумісно в комбінації, яка має у США дозвіл на екстренне використання.

Нагадаємо, у липні Ляшко заявив про те, що в Україні може з'явитися інноваційний препарат від коронавірусу американського виробництва. Тоді йшлося про пігулки, які перебувають на третьому етапі клінічних досліджень.

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