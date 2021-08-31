В Україні за добу виявили 1 356 хворих на ковід, 51 людина померла

За добовою захворюваністю лідирують Київ, Харківська та Одеська області.

За минулу добу, 30 серпня, в Україні зафіксовано 1 356 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Серед захворілих 75 дітей і 31 медпрацівник.

Як повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я, вчора було госпіталізовано 470 осіб, від коронавірусу одужали 1 257 пацієнти, 51 людина від ускладнень хвороби померла.

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Києві (204), Харківській (144), Одеській (127), Луганській (106) та Чернівецькій (87) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 286 296 осіб, одужали від коронавірусу 2 207 940 людей, від ускладнень захворювання померли 53 789 пацієнтів.

Нагадаємо, у Південній Африці попередили про виявлення нового агресивного штаму COVID-19. Дослідники висловлюють побоювання, що новий вірус може бути більш заразним і стійким до вакцин.