У Південній Африці попередили про виявлення нового агресивного штаму COVID-19

Дослідники висловлюють побоювання, що новий вірус може бути більш заразним і стійким до вакцин.

В лабораторії mAbxience, обраної AstraZeneca для виробництва вакцини проти COVID-19 в Латинській Америці, Буенос-Айрес, Аргентин

Південна Африка, де понад 13% дорослих наразі повністю вакциновані від COVID-19, може зіткнутися з новим,більш агресивним та стійким до вакцин варіантом вірусу.

Про це повідомляє EWN.

Штам, ідентифікований дослідниками з Національного інституту інфекційних хвороб та Платформи інновацій та секвенування досліджень Квазулу-Наталь, отримав назву C.1.2.

Зазначається, що цей штам був вперше виявлений в провінціях Мпумаланга і Гаутенг в травні, приблизно на початку третьої хвилі пандемії в країні. Через місяць він з'явився в провінціях Квазулу-Наталь і Лімпопо, а також в Англії і Китаї.

Заступник генерального директора Міністерства охорони здоров'я Анбан Піллі заявив, що поширеність нового варіанту в пробах, які були протестовані, "на даному етапі дуже низька".

Проте, кількість геномів C.1.2, секвенованих в Південній Африці, щомісяця збільшувалася, аналогічно тому, як це спостерігалося в перші дні існування бета- і дельта-варіантів. У травні C.1.2 становив 0,2% від усіх секвенованих геномів. У червні цей показник зріс до 1,6%, а у липні - до 2%.

Дослідження показує, що новий варіант "сильно мутований в порівнянні з усіма іншими штамами, що викликають занепокоєння".

Дослідники висловлюють побоювання, що новий вірус може бути більш заразним і стійким до вакцин.

Зазначається, що Міністерство охорони здоров'я ПАР вже попередило Всесвітню організацію охорони здоров'я щодо ситуації.

Нагадаємо, напередодні у ВООЗ заявили про необхідність щеплення третьою дозою COVID-вакцини.