Чехія запроваджує вакцинування від ковіду третьою дозою

Групи ризику в Чехії зможуть отримати третю дозу вакцини від коронавірусу. Пройти повторну вакцинацію рекомендовано людям старше 60 років.

Як повідомляє Чеське радіо, реєстрація на отримання третьої дози вакцини почнеться в Чехії 20 вересня.

Міністр охорони здоров'я Адам Войтех повідомив, що вакцину зможуть отримати люди з груп ризику, в яких з моменту першої вакцинації минуло вісім місяців. В якості третьої дози використовуватимуть вакцину виробництва Pfizer/BioNTech і Moderna.

"Ці препарати як третю дозу зможуть отримати і ті, хто виховувався вакциною AstraZeneca і як другу - щеплені вакциною Johnson & Johnson", - сказано в повідомленні.

Групами ризику в Чехії вважаються літні люди, пацієнти, які страждають хронічними захворюваннями, працівники охорони здоров'я та соціальної сфери і люди, які перебувають у будинках для людей похилого віку, інтернатах та інших подібних установах.

Як повідомив прем'єр-міністр Андрій Бабіш, починаючи з 10 вересня жителям країни, які можуть отримати третю дозу вакцини, будуть розсилати відповідні смс-повідомлення.

Нагадаємо, МОЗ поки що не планує робити треті щеплення від коронавірусу. Україна орієнтується на повний курс ревакцинації через рік.