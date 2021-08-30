Майже 100 країн світу отримали запевнення від талібів щодо безпечної евакуації з Афганістану

Люди зможуть безперешкодно виїжджати з країни і після 31 серпня.

Майже 100 країн світу, включно з Україною, а також високий представник Європейського Союзу та генеральний секретар НАТО, отримали запевнення радикального руху "Талібан", що іноземці та афганці, які мають дозволи відповідних держав, зможуть безперешкодно виїжджати з Афганістану після 31 серпня.

Про це йдеться у спільній заяві, опублікованій на сайті Держдепартаменту США.

Зокрема, до неї долучилися уряди України, США, Естонії, Грузії, Казахстану, Киргизстану, Латвії, Литви, Молдови та інших країн.

"Ми отримали запевнення від "Талібану", що всі іноземні громадяни та всі афганські громадяни, які отримали дозволи на поїздки від наших країн, зможуть безпечно й організовано пройти в пункти відправлення і виїхати за межі країни", – зазначається у заяві.

Країни-підписанти заявили, що продовжать видавати проїзні документи певним групам афганців, і "отримали чіткі зобов'язання" з боку талібів, що ці люди можуть подорожувати в зазначені країни.

"Ми відзначаємо публічні заяви "Талібану", які підтверджують це розуміння", - йдеться в заяві.

Раніше рух "Талібан" не погоджувався продовжити евакуацію людей з Кабула після 31 серпня.

Нагадаємо, Франція і Великобританія запропонували створити у Кабулі безпечну зону для гуманітарних операцій.

Збройні сили CША перебувають на завершальному етапі евакуації людей з Афганістану. Американський уряд також попередив про ще один можливий теракт з боку бойовиків. Президент Джо Байден заявив, що всі війська США з Афганістану будуть виведені в установлений час – до вівторка, 31 серпня. Саме до цього дня "Талібан" дав час для евакуації іноземців.