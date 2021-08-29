Міністр фінансів назвав наслідки відмови від добровільного декларування
Міністр фінансів назвав наслідки відмови від добровільного декларування
Голова Комітету арбітрів Федерації футболу України потрапив у ДТП
Голова Комітету арбітрів Федерації футболу України потрапив у ДТП
Укрзалізниця зробила виставку нових вагонів на вокзалі "Київ-Пасажирський"
Укрзалізниця зробила виставку нових вагонів на вокзалі "Київ-Пасажирський"
Чи використовуватиме ІДІЛ Росія для дестабілізації Афганістану? Впевнений, так і буде – посол Серватюк
Чи використовуватиме ІДІЛ Росія для дестабілізації Афганістану? Впевнений, так і буде – посол Серватюк
Біля Криту затонуло судно з 7 тис. тоннами української пшениці
Біля Криту затонуло судно з 7 тис. тоннами української пшениці
Оксана Забужко: «Історія війни за книжковий ринок – дзеркало нашої війни за Незалежність»
Оксана Забужко: «Історія війни за книжковий ринок – дзеркало нашої війни за Незалежність»
​Підсумки візиту патріарха Варфоломія: геополітичні моделі православ’я, навернення Зеленського та психологічні комплекси РПЦ
​Підсумки візиту патріарха Варфоломія: геополітичні моделі православ’я, навернення Зеленського та психологічні комплекси РПЦ
Гроші не грають у футбол, а от великі гроші…
Гроші не грають у футбол, а от великі гроші…
В МЗС відповіли на заяву президентки Естонії щодо перспектив членства України в ЄС
В МЗС відповіли на заяву президентки Естонії щодо перспектив членства України в ЄС
ГоловнаСвіт

З початку загострення в Афганістані до України евакуювали понад 650 осіб

Серед них українці, члени їхніх сімей, іноземні журналісти, міжнародні правозахисники та люди, яким загрожувала небезпека.

З початку загострення ситуації в Афганістані в середині серпня з Кабула до України прибули шість евакуаційних літаків, які повернули понад 650 осіб.

Як повідомили у МЗС, серед евакуйованих – українці, члени їхніх сімей, іноземні журналісти, міжнародні правозахисники та люди, яким загрожувала небезпека.

Евакуація вдалася спільними зусиллями українських дипломатів, військових і розвідників.

“Україна увійшла до кола європейських держав, які провели найбільш успішні евакуаційні операції з Афганістану”, – зазначили у міністерстві.

За словами очільника МЗС Дмитра Кулеби, захист прав та інтересів громадян України за кордоном входить до шести топ-пріоритетів Стратегії зовнішньої політики.

Нагадаємо, в аеропорту “Бориспіль” прикордонники у суботу, 28 серпня оформили пасажирів трьох евакуаційних рейсів з Афганістану.

"Талібан" дав час для евакуації іноземців тільки до 31 серпня. 

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що після цього евакуація триватиме, але домовлятися потрібно буде з талібами.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також