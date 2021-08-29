З початку загострення в Афганістані до України евакуювали понад 650 осіб

З початку загострення ситуації в Афганістані в середині серпня з Кабула до України прибули шість евакуаційних літаків, які повернули понад 650 осіб.
Як повідомили у МЗС, серед евакуйованих – українці, члени їхніх сімей, іноземні журналісти, міжнародні правозахисники та люди, яким загрожувала небезпека.
Евакуація вдалася спільними зусиллями українських дипломатів, військових і розвідників.
“Україна увійшла до кола європейських держав, які провели найбільш успішні евакуаційні операції з Афганістану”, – зазначили у міністерстві.
За словами очільника МЗС Дмитра Кулеби, захист прав та інтересів громадян України за кордоном входить до шести топ-пріоритетів Стратегії зовнішньої політики.
Нагадаємо, в аеропорту “Бориспіль” прикордонники у суботу, 28 серпня оформили пасажирів трьох евакуаційних рейсів з Афганістану.
"Талібан" дав час для евакуації іноземців тільки до 31 серпня.
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що після цього евакуація триватиме, але домовлятися потрібно буде з талібами.