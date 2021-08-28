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Біля Криту затонуло судно з 7 тис. тоннами української пшениці

Усі 16 членів екіпажу Sea Bird врятовані.

Біля Криту затонуло судно з 7 тис. тоннами української пшениці
Судно Sea Bird
Фото: shipspotting.com

Сьогодні у Критському морі затонув суховантаж Sea Bird із сімома тисячами тонн пшениці, який прямував з України до Тунісу.

Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на портал Maritime Bulletin.

Корабель затонув після зіткнення, але більше жодних подробиць не повідомляється. Судячи з позицій кораблів, Sea Bird, ймовірно, зіткнувся з ліванським вантажним кораблем Haya.

Усі 16 сирійських членів екіпажу Sea Bird врятовані.

Фото: maritimebulletin.net

Нагадаємо, 11 березня біля берегів Румунії затонуло судно Volgo Balt 179 із 13 українцями на борту. Рятувальникам вдалося врятувати десятьох моряків, двоє людей загинули, ще один моряк зник безвісти. Судно пішло на дно за 76 миль від берега.

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