В Афганістані на евакуацію чекають ще 90 українців з родичами, – Кулеба

Після 31 серпня евакуація триватиме, але домовлятися потрібно буде з талібами.

В Афганістані на евакуацію чекають ще близько 90 українців та членів їхніх родин.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Він зазначив, що виліт літаків з аеропорту Кабула супроводжується великими проблемами.

"Зараз до 90 осіб, які звернулись до посольства й очікують на евакуацію – це українці та члени їхніх родин, яких ми вважаємо своїми. Ми будемо повертати наших людей будь-якими шляхами", – сказав він.

Кулеба підкреслив, що “нічого складнішого, ніж евакуація з Афганістану, в професійному житті не переживав”.

За його словами, Україна перебуває в стадії чергового етапу евакуації: “поки не можу розкривати деталі, але незабаром будуть новини”.

Кулеба додав, що 31 серпня і військовий аеропорт має закритися, але евакуація триватиме і після цього. “Але домовлятися треба буде не з британцями та американцями, які зараз контролюють аеропорт, а з талібами чи призначеними ними людьми", – зауважив дипломат.

Очільник МЗС підкреслив, що виліт кожного українського літака супроводжувався "шаленими проблемами".

“Наприклад, збирається група українців на посадку в літак. Хтось з інших людей бачить, що почався якийсь рух, і починають штурмувати цей літак. Доходило до того, що стюарди були змушені зсередини зачиняти двері, щоб не допустити хвилю людей всередину. Або літаку кажуть: о 6:00 до вас підвезуть групу пасажирів, чекайте, ви вилітаєте. Але літак раптом виходить на смугу й відлітає без наших громадян. Ми в буквальному сенсі розвернули один літак у повітрі через те, що на його борту не було громадян України. Це був приватний літак, з яким ми домовилися, що вони заберуть громадян України, вони вирішили порушити домовленості й вивезти лише своїх родичів. Ми їх розвернули на половині шляху до України”, – розповів він.

Зараз у Кабулі біля аеропорту збираються тисячі людей. “Наші офіцери ГУР, які з військовим літаком туди полетіли, просто за шкірки витягували українців з натовпу, щоб вони могли потрапити на борт. Приватний літак, про який домовилася Україна, – це був останній цивільний літак, який вилетів з цього аеропорту до його закриття 23 серпня. Але військова частина аеропорту працює”, – сказав Кулеба.

Нагадаємо, посол Україні в Таджикистані та Афганістані (за суміцництвом) Василь Серватюк заявив, що евакуації з Афганістану потребують ще понад 230 громадян України та їхніх родичів.

За словами дипломата, з цих людей – усього дві етнічні українки, які вийшли заміж та проживали в Афганістані на постійній основі, решта – етнічні афганці, які мають в Україні родичів і в силу різних причин нині перебувають на афганській території.

"Талібан" дав час для евакуації іноземців тільки до 31 серпня. Україна мала три евакуаційні рейси, останній з яких прибув до України 23 серпня.