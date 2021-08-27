У Вашингтоні заявляють про можливість повторення теракту в Кабулі

"Наступні кілька днів цієї місії будуть найнебезпечнішим періодом".

Наступні кілька днів будуть найнебезпечнішими для місії по евакуації людей з Афганістану. Як заявила речниця Білого дому Джен Псакі, відповідна інформація була доведена до президента Джо Байдена в ході наради, повідомляє Reuters.

Попередження прозвучали в ситуаційній кімнаті, де Байден зустрівся з представниками органів національної безпеки, військовими і дипломатичними відомствами. Нарада була присвячена ситуації в Кабулі, де вчора в результаті теракту загинуло близько сотні людей, в тому числі 13 американських військових.

Радники попередили Байдена про ймовірність ще однієї атаки в Кабулі, незважаючи на розробку сценаріїв нанесення удару по бойовиках Ісламського держави у відповідь на теракт.

За словами Дженніфер Псакі, командування США повідомило Байдену, що у них є необхідні ресурси.

"Наступні кілька днів цієї місії будуть найнебезпечнішим періодом на сьогоднішній день", - сказав Дженніфер Псакі.

Сили США на території Афганістану перебувають в стані готовності до нових атакам.Наразі з аеропорту Кабула триває евакуація. "Талібан" дав час для евакуації іноземців тільки до 31 серпня.