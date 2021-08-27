Колишнього віцеканцлера Австрії засудили до 15 місяців умовного ув'язнення за корупцію

У травні 2019 року Штрахе подав у відставку через скандал з російськими грошима на вибори.

Земельний суд Відня визнав колишнього віцеканцлера Австрії Гайнца-Крістіана Штрахе, який подав у відставку через скандал з російськими грошима на вибори, винним у корупції та засудив його до 15 місяців умовного тюремного ув'язнення

Про це повідомляє Deutsche Welle.

При цьому цей вирок поки не має юридичної сили.

У цій справі колишнього лідера правопопулістської Австрійської партії свободи (АПС) обвинувачують у тому, що він прийняв партійну пожертву на 10 тисяч євро. В обмін на цю пожертву, за даними слідства, Штрахе посприяв наданню приватній клініці, яка спеціалізується на косметологічній хірургії, преференцій від держави. Власник клініки Вальтер Ґрубмюллер також є обвинувачуваним у цій справі.

Нагадаємо, цей судовий процес - перший проти Штрахе за результатами резонансного скандалу, який спалахнув у травні 2019 року і отримав назву "Ібіца-гейт".

Тоді німецькі ЗМІ оприлюднили відеозапис прихованої камери, зроблений під час розмови Штрахе, ексголови парламентської фракції АПС Йоганна Ґуденуса та невідомої жінки на віллі на Ібіці в липні 2017 року.

На відео Штрахе обіцяв співрозмовниці державні замовлення в обмін на підтримку на виборах з боку видання Kronen Zeitung. Жінка, яка представилася "племінницею російського олігарха", нібито планувала придбати цю газету. Після цього скандалу Штрахе та канцлер Себастіан Курц подали у відставку, а в країні були проведені нові вибори.

Під час розслідування поліція конфіскувала мобільний телефон Штрахе. Вивчення збережених на телефоні повідомлень дозволило висунути проти нього й інші обвинувачення.