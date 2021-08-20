Зеленський: рівень корупції не може бути основним критерієм у питанні вступу України до НАТО

"Жодна країна не є повністю вільною від корупції, корумпованих чиновників чи олігархів".

Президент Володимир Зеленський вважає, що жодна країна світу не є вільною від корупції, тому цей критерій не може бути основним у контексті вирішення питання вступу України до НАТО.

Про це він заявив в інтерв'ю журналістам видань Washington Post, Liberation, Funke Media, "НВ" та "Новая газета".

"Звинувачувати Україну в корупції легко. Але будемо чесними: жодна країна не є повністю вільною від корупції, корумпованих чиновників чи олігархів. Але за останні кілька років Україна створила антикорупційну інфраструктуру, яка не має аналогів у Європі чи, можливо, навіть у всьому світі", - сказав Зеленський, коментуючи твердження про те, що Україна має побороти корупцію перед тим, як отримає запрошення до Альянсу.

Він акцентував увагу на тому, що Україна має низку незалежних антикорупційних органів, таких як Національне антикорупційне бюро або Вищий антикорупційний суд.

"Україна має статус майже члена ЄС та майже члена НАТО. Країна вже живе за європейськими стандартами. А військові командні центри відповідають вимогам НАТО", - зауважив Зеленський.

Він також зазначив, що те, що Україну не запрошують до НАТО, "розчаровує й надсилає негативний сигнал іншим країнам-кандидатам".

"Меседж – шлях до НАТО надзвичайно складний. Це своєю чергою створює вакуум, який Росія із задоволенням заповнює", – пояснив Зеленський.

Нагадаємо, влада України неодноразово заявляла, що деякі країни НАТО використовують питання реформ як виправдання для приховування власного небажання дратувати Росію. На початку липня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сказав, що Україна з 2008 року достатньо змінилася, щоб отримати від НАТО новий етап у євроатлантичній інтеграції, але окремі країни продовжують вимагати якихось реформ. На думку міністра, це просто відмовки.

Президент Зеленський також заявляв, що Україна та український народ зробили достатньо, щоб отримати чіткі підтвердження, коли і як Україна буде в ЄС і НАТО.

14 червня члени НАТО на саміті підтвердили відданість рішенню 2008 року про можливість прийняти Україну до Альянсу через План дій щодо членства. Голова МЗС Кулеба висловив сподівання на те, що НАТО надасть Україні ПДЧ у 2022 році. Водночас президент РФ Володимир Путін виступив проти розширення Альянсу шляхом приєднання України. Можливий вступ України до НАТО він розцінює як "червону лінію" для Росії.

23 липня Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо поглиблення інтеграції України до НАТО. 30 липня президент призначив посла України при НАТО. Ця посада була вакантною два роки.

Україна хотіла отримати ПДЧ ще 2008 року на саміті НАТО в Бухаресті, але це рішення заблокували Німеччина і Франція. З 2017 року Україна знову заговорила про отримання Плану дій щодо членства в НАТО, а навесні 2018 року тодішній президент Петро Порошенко назвав цей план наступною ціллю країни. 7 лютого 2019 року Верховна Рада внесла зміни до Конституції, які закріплюють курс країни на набуття повноправного членства в Європейському Союзі й НАТО.

Згідно з опитуванням, за вступ до НАТО готові проголосувати 54% українців, проти – 31%, ще 15% не визначилися з вибором. За вступ до ЄС проголосували 62% усіх опитаних, проти вступу — 26%.