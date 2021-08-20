Секретар РНБО: "Повноважень знімати Кличка у нас немає"

"Я не знаю, хто порадив Віталію Володимировичу, які політтехнологи, що нібито на засіданні Ради нацбезпеки і оборони ми можемо знімати Кличка".

Секретар РНБО Олексій Данілов, вважає, що мер Києва Віталій Кличко сам запустив інформацію про те, що його на п'ятничному засіданні Ради нацбезпеки і оборони знматимуть з посади голови КМДА.

Про це він повідомив на брифінгу.

"Я не знаю, хто порадив Віталію Володимировичу, які політтехнологи, що нібито на засіданні Ради нацбезпеки і оборони ми можемо знімати Кличка. Повноважень знімати Кличка у нас немає. Це повноваження є в Кабінета міністрів. Ми можемо розглянути будь-яке питання, звернути увагу на стан справ у Києві, можемо звернути увагу на питання по воді в водоганах Києва. Ми вже двічі проводили наради з представниками КМДА про станції очищення води", – заявив він.

Удень Віталій Кличко заявив, що його запросили на засідання РНБО, але він на нього не встигне. Потім його заступник Микола Поворозник написав, що йому також дзвонили з Офісу президента з проханням прийти на засідання, але, коли він з'явився, йому відповіли, що присутність вже не потрібна.

Данілов сказав, що Кличка запрошували через лист міністра культури щодо збереження архітектурної спадщини. Данілов сподівається, що голова КМДа прийде на наступні засідання.

"Тут нічого лячного немає", – запевнив Данілов.

Інформація про те, що цієї п'ятниці РНБО проведе "київське засідання", на якому розглядатимуть шляхи зміщення Кличка, з'явилася ще на початку тижня. ЗМІ з посиланням на джерела навіть називали імена двох ймовірних кандидатів – голови Держаудитслужби Геннадія Пліса та міністра розвитку громад і територій Олексія Чернишова. Однак обидва інформацію про це спростували.

Станом на день 20 серпня, за інормацією LB.ua, знайти в.о. глави КМДА владі так і не вдалося.

Як відомо, голова КМДА має реальну виконавчу владу в Києві, тоді як мер займається міськрадою і виконує представницькі функції. У жовтні 2019 року Рада в першому читанні схвалила законопроєкт "Про столицю", який однозначно розділяв посади мера і голови КМДА. До другого депутати поки не дійшли.

Призначати і звільняти голову КМДА може винятково президент України, подання вносить уряд. У вересня 2019 року уряд Олексія Гончарука направив президенту подання, втім справа далі не пішла. У той час у Кличка був конфлікт із головою Офісу президента Андрієм Богданом, і саме Богдан форсував питання звільнення очільника КМДА. Кличко у відповідь на це подав заяви до суду і на уряд, і на Богдана.

Однак три рішення Конституційного суду щодо тлумачення статті 118 Основного закону говорять про те, що очільником КМДА може бути тільки людина, обрана киянами як мер міста.

У травні 2014-го мером Києва було обрано Віталія Кличка, і новий президент Петро Порошенко після вступу на посаду відразу призначив його головою КМДА. Це було частиною знаменитих віденських домовленостей між Порошенком і Кличком. У 2020 Кличко знову переміг на виборах.

Нове загострення відносин між Кличком та центральною владою відбулося навесні 2021 року. Правоохоронні органи влаштували масовані обшуки в комунальних підприємствах та їхніх підрядниках, що мер міста назвав тиском на міську владу. На думку Кличка, обшуки пов'язані з небажанням миритися із запровадженням виконавчих комітетів, "коли громада і управління містом не залежать від вказівок і волі Банкової". Кличко також стверджував, що про всі факти зловживань міській владі було відомо і вона сама передавала про це інформацію правоохоронцям.

Зеленський же про Кличка сказав, що "голова мого офісу не бере хабарі, тому ми не конкуренти".

Після цього у столиці змінився начальник поліції – замість Андрія Крищенка київський главк очолив Іван Вигівський. Джерела LB.ua повідомляли, що зміна відбулася через те, що владу не влаштовували робочі відносини, які склалися між Кличком і Крищенком.

Уже 16 серпня оголосили про підозру начальнику комунального підприємства ШЕУ Деснянського району в розтраті бюджетних коштів, виділених на ремонт підземних переходів. Чергові обшуки провели в Департаменті транспортної інфраструктури та на комунальному підприємстві "Дирекція з будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва" і в підрядних організаціях, задіяних на будівництві Подільського мостового переходу через р. Дніпро.

У КМДА заявили, що системні обшуки у Київській мерії та на комунальних підприємствах міста спрямовані на формування негативного іміджу столичної влади та на створення перешкод для втілення важливих для міста та киян проєктів.

Після цього обшуки в справах, пов'язаних з комунальними підприємствами, відбувалися кожен день. 18 серпня обшукали заступника глави КМДА Вячеслава Непопа. Справа стосується розкрадань коштів, призначених для реконструкції садків і шкіл.

За тиждень, що почався 16 серпня, правоохоронці провели близько 100 обшуків у справах, пов'язаних з комунальними підприємствами і столичною владою. При цьому в КМДА заявили, що прокуратура маніпулювала інформацією про справу, за якою обшукували заступника Кличка Вячеслава Непопа.