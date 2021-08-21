Людина системи. Бюро економічної безпеки очолив податківець з понад 20-річним стажем

LB.ua розповість, що таке БЕБ , хто такий Вадим Мельник, чому суд може скасувати результати конкурсної комісії та до чого тут Тимофій Милованов.

Призначити очільника нової служби планували не зі старої системи. Втім, зупинились на перевіреному кадрі: Вадим Мельник з 2000 року працює у системі фіскальної служби. До того ж сам конкурс, на якому обрали директора БЕБ, традиційно не обійшовся без скандалу.

Історія питання

Бюро економічної безпеки – це новий правоохоронний орган, який буде займатись виключно злочинами в економічній, фінансовій та податковій сферах. Раніше такі функції були у податкової поліції, економічних підрозділах СБУ та МВС.

Створити подібний орган планували у 2013-му, за часів президентства Януковича. Уряд Азарова під тиском Міжнародного валютного фонду вносив до парламенту законопроєкт «Про Службу фінансових розслідувань України (фінансову поліцію)». Але тоді це нічим не закінчилось.

У 2014-2015 роках уряд Арсенія Яценюка розробляв кілька концепцій створення Служби фінансових розслідувань. Тоді теж хотіли ліквідувати податкову поліцію та ще чотири органи виконавчої влади, а на базі ДФС, податкової поліції та економічних підрозділів СБУ та МВС створити нову службу, але проєкт не пішов далі громадських обговорень.

Фото: nfront.org.ua

Через рік народні депутати внесли законопроєкт «Про фінансову поліцію», яка мала б замінити податкову. Тоді в уряді відбулась дискусія щодо майбутнього органу фінансових розслідувань. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков висловився за створення єдиного органу, що займався б розслідуванням злочинів у сфері економіки на кшталт Служби фінансових розслідувань США. Натомість у Міністерстві фінансів відстоювали модель Арсенія Яценюка.



У підсумку, Мінфін таки вніс свій законопроєкт про створення Служби фінансових розслідувань, але він так і пролежав у Верховній Раді до 2018-го року. Також було зареєстровано проєкт нардепа від Блоку Петра Порошенка Ніни Южаніної про Національне бюро фінансової безпеки.



Вже за часів президентства Володимира Зеленського було кілька спроб створити БЕБ. На доручення глави держави проєкт закону про Бюро фінансових розслідувань був внесений до Верховної Ради як невідкладний 30 серпня 2019 року. Проте, вже 2 жовтня його зняли з розгляду.

Фото: iportal.rada.gov.ua Засідання Верховної Ради України

Що таке БЕБ



Тим часом, 2 жовтня, Верховна Рада прийняла в першому читанні інший законопроєкт № 1208-2 «Про Бюро фінансових розслідувань» авторства народних депутатів Ольги Василевської-Смаглюк та Дениса Монастирського. Однак у другому читанні його відхилили.2 липня 2020-го року зареєстровано новий проєкт закону №3087-д «Про Бюро економічної безпеки України» (№ 3087-д), що 3 вересня пройшов перше читання.Уряд Дениса Шмигаля взяв на себе зобов'язання щодо ліквідації податкової міліції та створення нового політично незалежного агентства для розслідування серйозних економічних та фінансових злочинів в обмін на макрофінансову допомогу від ЄС.Аж на початку 2021-го року 28 січня закон був проголосований в цілому , а підписаний президентом 22 березня. У травні Кабмін створив БЕБ із штатною численністю в 4 тисячі осіб.

Бюро економічної безпеки – це «центральний орган виконавчої влади, на який покладаються завдання щодо протидії правопорушенням, що посягають на функціонування економіки держави».

Фото: censor.net Бюро економічної безпеки

Законодавці визначили, що головні завдання БЕБ є такими:

– виявлення і оцінювання ризиків і загроз економічній безпеці держави, напрацювання способів їх мінімізації та усунення;

– запобігання, виявлення, припинення, розслідування економічних кримінальних правопорушень;

– збирання та аналіз інформації про правопорушення, що впливають на економічну безпеку держави, та визначення способів запобігання їх виникненню в майбутньому.

БЕБ має повноваження у розслідуваннях щодо:

– незаконного обігу підакцизних товарів;

– порушень при приватизації;

– ухилення від сплати податків

– фінансового шахрайства;

– шахрайства в сфері цінних паперів;

– порушення патентного права;

– умисного доведення до банкрутства;

– розголошення комерційної таємниці.

Запрацювати БЕБ повинен до 25 вересня 2021 року, до 25 листопада податкова міліція повинна передати усі кримінальні справи, які вона розслідує досі, прокурору для подальшої їх передачі детективам БЕБ.

Скандальний конкурс

48 кандидатів узяли участь в конкурсі на на посаду директора БЕБ, з них конкурсна комісія обрала 12.

При цьому, до конкурсу не допустили колишнього секретаря РНБО та ексміністра фінансів Олександра Данилюка. Його диплом університету Індіани не задовольнив голову комісії, ексміністра економіки, а нині радника голови ОП Тимофія Милованова. Він посилався на лист Міносвіти, яке не визнало диплом Динилюка через, те що той не був нострифікований (не пройшов процедуру визнання в Україні, – LB.ua).

Фото: Макс Требухов



Дискусія про те, варто визнавати американський диплом чи ні, закінчилась бійкою – Тимофій Милованов з’явився на святкуванні дня народження Олександра Данилюка. Між ними зав’язалась сварка, в ході якої Данилюк попросив Милованова піти геть (у голови конкурсної комісії було запрошення від іменинника, – LB.ua). В якийсь момент Милованов звернувся до Данилюка зі словами: «Тобі згадати, як ти в часи Януковича працював?». Після цього колишній секретар РНБО вдарив радника голови ОПУ з криком: «Ти покидьок, я з перших днів був на Майдані».

Фото: 24tv.ua Данилюк побився з Міловановим



Цій події Мілованов присвятив кілька опусів на своїй сторінці у Facebook.

Вже у серпні адвокати Данилюка з компанія «Міллер» подали позов до Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК) з вимогою скасувати рішення конкурсної комісії. Вони просять зупинити подальші етапи відбору на конкурсі – через конфлікт інтересів у голови конкурсної комісії. Мовляв, у нього були дружні стосунки з Данилюком.

Згодом НАЗК підтвердив, що у Милованова таки був конфлікт інтересів, про який він не повідомив, тому НАЗК звернулось до Національної поліції, щоб вирішити питання із складанням протоколу про адмінпорушення з боку Милованова.

Також до скандального ОАСК з позовом до конкурсної комісії БЕБ звернувся ще один претендент – Денис Осмоловський. Йому не сподобались тестові завдання, запропоновані кандидатам на посаду голови БЕБ.

Людина з системи

Попри судові позови Кабмін таки призначив 20 серпня директором БЕБ Вадима Мельника. У фіналі конкурсу він залишив за собою радника міністра фінансів, колишнього банкіра та чиновника часів Януковича Василя Горбаля і прокурора з Офісу генерального прокурора Аттілу Ковчі.



Вадим Мельник – людина з системи. У податковій він з 2000-го року. У 2014-2016 роках Мельник очолював слідство в податковій міліції й став начальником Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС України. З грудня 2020 очолив ДФС.