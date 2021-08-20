Милованов заявив, що медична допомога після удару Данилюка обійшлася йому в $5000

Він отримував допомогу в США, куди поїхав викладати в університеті.

Голова конкурсної комісії з обрання директора Бюро економічної безпеки Тимофій Милованов заявив, що медичне обслуговування після його сутички з недопущеним до відбору екссекретарем РНБО Олександром Данилюком обійшлося в 5000 доларів.

Милованов отримав меддопомогу в університетській лікарні в США, де викладає, адже він прибув туди на наступний день після інциденту. Скриншот рахунку Милованов оприлюднив у Facebook.

"На фото рахунок за візит до лікарні стосовно ока. Загальна сума - 5 тис доларів. Скидка 4,5 тис доларів. Скидка тому що я викладач і лікарня належить університету. Залишок оплачує страхова та я. Моя частка - $150", – написав він.

Нагадаємо, що колишній секретар РНБО Олександр Данилюк побився з радником голови ОПУ Тимофієм Миловановим на святкуванні дня народження першого. Чоловіки відійшли у сторону, щоб поговорити. В якийсь момент розмова переросла у перепалку. Данилюк попросив Милованова залишити свято та доповісти Єрмаку, що його вигнали з дня народження. Милованов відповів: "Тобі згадати, як ти в часи Януковича працював?".

Після цього колишній секретар РНБО вдарив радника голови ОПУ з криком: "Ти покидьок, я з перших днів був на Майдані".

Онлайн-суперечка між главою конкурсної комісії та власне кандидатом на посаду очільника БЕБ почалася після того, як Данилюка не допустили до участі у відборі через не верифікований диплом про вищу освіту іноземного вишу.

Сам Данилюк заявив, що буде оскаржувати рішення конкурсної комісії, тому що закон про БЕБ не вимагав від нього подавати дипломи.

Після сутички Милованов сказав, що прийшов на святкування за запрошенням самого Данилюка.