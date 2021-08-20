В Одесі відмовилися відкласти початок навчального року заради "оксамитового сезону"

У міській раді Одеси не підтримали ініціативу облдержадміністрації щодо перенесення на 20 вересня початку навчального 2021-22 року заради продовження "оксамитового сезону".

Як наголошено у повідомленні на сайті міськради, освітній процес у школах Одеси розпочнеться 1 вересня відповідно до розділу III Закону України "Про повну загальну середню освіту".

Зазначається, що навчальний рік розпочинається у День знань і триватиме не менше 175 навчальних днів. Відповідно до закону структура і тривалість навчального року, а також занять, відпочинку між ними і форми організації освітнього процесу визначаються педрадою закладу освіти у межах часу, передбаченого освітньою програмою, відповідно до обсягу навчального навантаження, встановленого відповідним навчальним планом.

Нагадаємо, 17 серпня керівництво Одеської облдержадміністрації оприлюднило ініціативу щодо перенесення на 20 вересня початку навчального року заради продовження "оксамитового сезону".

У пресслужбі ОДА повідомляли, що ініціативу підтримали окремі народні депутати від Одеської області, а також керівництво Миколаївської та Херсонської обласних держадміністрацій.

За попередніми розрахунками Інституту проблем ринку, у вересні приморські регіони можуть додатково отримати майже 600 млн грн до місцевих бюджетів у сфері індустрії гостинності та економіки вражень, з яких 50% припадає на Одеську область.