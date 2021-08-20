Фото: facebook.com / Едуард Науменко

У Херсоні під час встановлення 70-метрового флагштоку з гербом України обірвалась стропа, і він упав. Його планували відкрити до Дня прапора України.

За словами заступника голови Херсонської ОДА Едуара Науменка, люди внаслідок інциденту не постраждали.

"Сертифікованою компанією, яка займається виготовленням флагштоків, виготовлено 70-метровий флагшток. Цією компанією була залучена інша компанія, яка займається установленням флагштовків, він мав бути змонтований. Реалізація об‘єкта відбувалась з урахуванням всіх будівельних норм та дотриманням технічних вимог. На жаль, під час його встановлення, через обірвання стропи, він впав з висоти. Ця стропа була новою, придбаною спеціально для монтажу цього об‘єкту компанією, яка повинна була його встановити", - написав він у фейсбуці.

Він заявив, що флагшток встановлюється не за бюджетні гроші.

Нагадаємо, торік напередодні Дня державного прапору України в Києві підняли головний стяг країни. Висота флагштоку – близько 90 метрів, розміри полотнища – 16 на 24 метри.

У 2021 році подібні флагштоки вирішили встановити у всіх регіонах країни.