Голосіївське управління поліції два роки зберігає ємності з фекаліями, вилученими під час підготовки нападу на Марш рівності
Голосіївське управління поліції два роки зберігає ємності з фекаліями, вилученими під час підготовки нападу на Марш рівності
Ігор Гордійчук: «Вороги хочуть, аби ми вмерли. Посередині не буде. Тут або перемога, або капітуляція»
Ігор Гордійчук: «Вороги хочуть, аби ми вмерли. Посередині не буде. Тут або перемога, або капітуляція»
Зеленський: Крим із радістю прийме українську владу після деокупації
Зеленський: Крим із радістю прийме українську владу після деокупації
Поліція затримала двох активістів під час демонтажу історичного маєтку Барбана у Києві (оновлено)
Поліція затримала двох активістів під час демонтажу історичного маєтку Барбана у Києві (оновлено)
У Києві знесли історичну садибу Барбана (оновлено)
У Києві знесли історичну садибу Барбана (оновлено)
ЄС офіційно визнав українські COVID-сертифікати в "Дії" (оновлено)
ЄС офіційно визнав українські COVID-сертифікати в "Дії" (оновлено)
​РНБО наказала вилучити з приватної власності земельні ділянки вздовж кордону
​РНБО наказала вилучити з приватної власності земельні ділянки вздовж кордону
Кулеба оголосив повний склад учасників "Кримської платформи"
Кулеба оголосив повний склад учасників "Кримської платформи"
Порошенко очолив рейтинг політиків, які зробили найбільше для України, - опитування
Порошенко очолив рейтинг політиків, які зробили найбільше для України, - опитування
ГоловнаСуспільствоПодії

70-метровий флагшток впав під час встановлення в Херсоні

Причиною інциденту назвали дефектну стропу.

Фото: facebook.com / Едуард Науменко

У Херсоні під час встановлення 70-метрового флагштоку з гербом України обірвалась стропа, і він упав. Його планували відкрити до Дня прапора України.

За словами заступника голови Херсонської ОДА Едуара Науменка, люди внаслідок інциденту не постраждали.

"Сертифікованою компанією, яка займається виготовленням флагштоків, виготовлено 70-метровий флагшток. Цією компанією була залучена інша компанія, яка займається установленням флагштовків, він мав бути змонтований. Реалізація об‘єкта відбувалась з урахуванням всіх будівельних норм та дотриманням технічних вимог. На жаль, під час його встановлення, через обірвання стропи, він впав з висоти. Ця стропа була новою, придбаною спеціально для монтажу цього об‘єкту компанією, яка повинна була його встановити", - написав він у фейсбуці.

Він заявив, що флагшток встановлюється не за бюджетні гроші.

Нагадаємо, торік напередодні Дня державного прапору України в Києві підняли головний стяг країни. Висота флагштоку – близько 90 метрів, розміри полотнища – 16 на 24 метри.

У 2021 році подібні флагштоки вирішили встановити у всіх регіонах країни.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також