Окупанти шість разів порушили режим припинення вогню на Донбасі

Один військовослужбовець ЗСУ отримав поранення, несумісні з життям.

Від початку цієї доби, 19 серпня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі зафіксовано шість порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

У напрямку Новоалександрівки російські найманці вели вогонь зі стрілецької зброї. Біля Кримського противник обстріляв наші позиції з мінометів 120-го калібру. Неподалік Нью-Йорку ворог вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Поблизу Невельського окупанти застосували станкові протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю. В районі населеного пункту Красногорівка збройні формування РФ відкривали вогонь з станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Крім того, на Луганщинізафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

В результаті ворожого обстрілу один військовий дістав вогнепальне поранення несумісне з життям.

На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

Нагадаємо, сьогодні від кулі снайпера загинув львів’янин, військовослужбовець служби за контрактом, командир мотопіхотного відділення військової частини А0998 24-ї окремої механізованої бригади імені Короля Данила Василь Островський.