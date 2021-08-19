Окупанти шість разів порушили режим припинення вогню на Донбасі

Від початку цієї доби, 19 серпня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі зафіксовано шість порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.
Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.
У напрямку Новоалександрівки російські найманці вели вогонь зі стрілецької зброї. Біля Кримського противник обстріляв наші позиції з мінометів 120-го калібру. Неподалік Нью-Йорку ворог вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.
Поблизу Невельського окупанти застосували станкові протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю. В районі населеного пункту Красногорівка збройні формування РФ відкривали вогонь з станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
Крім того, на Луганщинізафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.
В результаті ворожого обстрілу один військовий дістав вогнепальне поранення несумісне з життям.
На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь.
Нагадаємо, сьогодні від кулі снайпера загинув львів’янин, військовослужбовець служби за контрактом, командир мотопіхотного відділення військової частини А0998 24-ї окремої механізованої бригади імені Короля Данила Василь Островський.