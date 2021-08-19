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Біля кордону з Румунією знайшли застреленого прикордонника

Загиблому було 24 роки.

Біля кордону з Румунією знайшли застреленого прикордонника
Фото: dpsu.gov.ua

Вранці 19 серпня у Селятині Чернівецької області поблизу державного кордону з Румунією знайшли тіло прикордонника. Йому було 24 роки.

Про це повідомив речник Чернівецького прикордонного загону Сергій Бровко, передає Суспільне.

За словами Бровка, тіло прикордонника знайшли з вогнепальним пораненням, до того він перебував на чергуванні. Обставини цього випадку з'ясовують правоохоронці.

Нагадаємо, в липні на українсько-російській ділянці державного кордону у Сумській області напали на прикордонний наряд. У результаті нападу двом прикордонникам завдали тілесних ушкоджень.

Правопорушникам вдалося заволодіти табельною зброєю, яку потім повернули.

У ДПСУ заявили, що на прикордонників, найімовірніше, напали з України.

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