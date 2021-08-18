ПЦУ запрошує вірян зустріти Вселенського патріарха Варфоломія в Києві

Православна церква України запрошує вірян приєднатися до духовенства і разом із ним зустріти Вселенського патріарха Варфоломія, який прибуде до Києва в суботу, 21 серпня.

Про це пресслужба ПЦУ повідомила у Facebook.

"Запрошуємо вірян разом з нами зустріти Вселенського Патріарха, першого серед рівних, та в спільній молитві вознести вдячність Господу. Адже завдяки твердій позиції Його Всесвятості нині Українська Православна Церква має рівні права з іншими помісними Церквами світу, а український народ може молитися в рідній Церкві рідною мовою", - йдеться у повідомленні.

Так, 21 серпня о 10:00 в Михайлівському Золотоверхому соборі відбудеться урочиста зустріч патріарха Варфоломія та подячна молитва з нагоди його приїзду.

22 серпня о 9:00 на території Собору Святої Софії Київської під відкритим небом відбудеться Божественна літургія, яку очолять двоє предстоятелів: Вселенський патріарх Варфоломій та митрополит Київський і всієї України Епіфаній.

Нагадаємо, патріарх Варфоломій у 2019 році надав автокефалію Православній церкві України.

На запрошення президента Володимира Зеленського Вселенський патріарх Варфоломій прибуде до України на урочистості з нагоди 30-річчя Незалежності.