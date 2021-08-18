Вхідні та міжкімнатні двері: якими вони повинні бути в ідеалі

Приємно оновити інтер'єр, внести новий свіжий подих в сірі будні та порадувати себе і навколишніх найвищим комфортом. Ідеально підібрати нові двері міжкімнатні або вхідні для будинку - завдання не з простих. Стиль кімнати, матеріал, колірна гама, конструкція й оригінальність фурнітури - все це елементи пазла у виборі дверей, щоб отримати ефект і задоволення від кінцевого результату. На що звернути увагу, про що не можна забувати, як уникнути помилок при підборі міжкімнатних і вхідних дверей, підкажуть наші експерти.

Сучасні тенденції в конструюванні дверей

Ви молоді й енергійні, вам до смаку сучасні сміливі лінії і активна колірна гама? Тоді варто звернути увагу на продукцію надійного вітчизняного виробника міжкімнатних дверей Astori, який пропонує широкий вибір якісних і надійних моделей популярних стилістичних напрямків, виконаних за найсучаснішими технологіями. Це двері в сучасному, неокласичному, модерному, хай-тек, лофт і мінімалістичному стилях, з МДФ в покритті шпоном, фарби, скла, HPL і навіть каменю.

Вишуканість і витонченість для елегантного стилю Прованс або Неокласики

Бежеві або молочні тони доповнюють новими ніжно-бузковими, бірюзовими або світло-сірими відтінками, конструкцію і обробку полотен можна підбирати під два різних за призначенням суміжних приміщення.

Витончене фрезерування повинно бути ідеально виконано та підкреслювати оздоблення кімнати. На особливу увагу заслуговують моделі зі вставками скла - такі двері роблять інтер'єр світлішим і придають йому легкості.

При виборі моделей міжкімнатних дверей порадьтеся з нашими експертами. Ви зможете замовити двері міжкімнатні або вхідні з точною відповідністю бажаному дизайнерському рішенню.

Класика з модним смаком

Щоб отримати сучасні продукти з класичною надійністю і якістю, зверніть увагу на міцні двері з масиву дерева або клеєного брусу, в італійській емалі, з сучасною фурнітурою, які додадуть престижності і авторитету вашому житлу.

Екологічно чисті матеріали, міцні зносостійкі покриття, трендовий дизайн і сертифіковані технології складання й обробки - ось на що варто звертати увагу при виборі надійних і довговічних моделей дверей в класичному стилі.

Раціональність і сучасність

Стиль хай-тек або мінімалізм - це універсальні та оптимальні за дизайном міжкімнатні двері для квартири або сучасного будинку з інтер'єрами, витриманими в єдиному стилі. Темні або світлі, з глянцевого або матового скла, з металевими або скляними вставками, з геометричними візерунками або строгими лініями, з надійною сучасною фурнітурою – такі двері прослужать багато років і будуть актуальними, навіть якщо ви захочете змінити колірну гаму інтер'єру на протилежну.

Звертайтеся до експертів ТРІОДВЕРІ! Ви дізнаєтеся про особливості конструкції міжкімнатних і вхідних дверей, як вибрати вологостійкі двері, теплоізолюючі або звуконепроникні двері, які конструкції підійдуть під вашу товщину стін і конструкцію підлоги, як доглядати за покриттями і які двері краще вибрати для дитячої або в спальню.