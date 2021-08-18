У Маріїнському парку встановили сцену на місці зруйнованого пам'ятника учасникам Жовтневого повстання (оновлено)
У Маріїнському парку встановили сцену на місці зруйнованого пам'ятника учасникам Жовтневого повстання (оновлено)
Перший віцепрезидент Афганістану закликав до спротиву талібам
Перший віцепрезидент Афганістану закликав до спротиву талібам
Китай та Афганістан: іспит для Пекіна
Китай та Афганістан: іспит для Пекіна
Кабул у руках «Талібану». Американці підіграли росіянам. Середній Азії підготуватися
Кабул у руках «Талібану». Американці підіграли росіянам. Середній Азії підготуватися
Український літак не може вилетіти з Кабула, - Кулеба
Український літак не може вилетіти з Кабула, - Кулеба
Янукович написав звернення до Дня Незалежності, назвавши головною помилкою України відмову від добросусідства з Росією
Янукович написав звернення до Дня Незалежності, назвавши головною помилкою України відмову від добросусідства з Росією
Поліція відпустила активістів, які ламали радянські інсталяції на Алеї Героїв Небесної Сотні (оновлено)
Поліція відпустила активістів, які ламали радянські інсталяції на Алеї Героїв Небесної Сотні (оновлено)
Глава центробанку Афганістану розказав, як тікав з Кабула, і звинуватив президента Гані у створенні хаосу
Глава центробанку Афганістану розказав, як тікав з Кабула, і звинуватив президента Гані у створенні хаосу
Кличко записав відеозвернення і заявив про намагання змінити його на "зальотного ставленика"
Кличко записав відеозвернення і заявив про намагання змінити його на "зальотного ставленика"
ГоловнаСуспільствоЖиття

Вхідні та міжкімнатні двері: якими вони повинні бути в ідеалі

Приємно оновити інтер'єр, внести новий свіжий подих в сірі будні та порадувати себе і навколишніх найвищим комфортом. Ідеально підібрати нові двері міжкімнатні або вхідні для будинку - завдання не з простих. Стиль кімнати, матеріал, колірна гама, конструкція й оригінальність фурнітури - все це елементи пазла у виборі дверей, щоб отримати ефект і задоволення від кінцевого результату. На що звернути увагу, про що не можна забувати, як уникнути помилок при підборі міжкімнатних і вхідних дверей, підкажуть наші експерти.

Сучасні тенденції в конструюванні дверей

Ви молоді й енергійні, вам до смаку сучасні сміливі лінії і активна колірна гама? Тоді варто звернути увагу на продукцію надійного вітчизняного виробника міжкімнатних дверей Astori, який пропонує широкий вибір якісних і надійних моделей популярних стилістичних напрямків, виконаних за найсучаснішими технологіями. Це двері в сучасному, неокласичному, модерному, хай-тек, лофт і мінімалістичному стилях, з МДФ в покритті шпоном, фарби, скла, HPL і навіть каменю.

Вишуканість і витонченість для елегантного стилю Прованс або Неокласики

Бежеві або молочні тони доповнюють новими ніжно-бузковими, бірюзовими або світло-сірими відтінками, конструкцію і обробку полотен можна підбирати під два різних за призначенням суміжних приміщення.

Витончене фрезерування повинно бути ідеально виконано та підкреслювати оздоблення кімнати. На особливу увагу заслуговують моделі зі вставками скла - такі двері роблять інтер'єр світлішим і придають йому легкості.

При виборі моделей міжкімнатних дверей порадьтеся з нашими експертами. Ви зможете замовити двері міжкімнатні або вхідні з точною відповідністю бажаному дизайнерському рішенню.

Класика з модним смаком

Щоб отримати сучасні продукти з класичною надійністю і якістю, зверніть увагу на міцні двері з масиву дерева або клеєного брусу, в італійській емалі, з сучасною фурнітурою, які додадуть престижності і авторитету вашому житлу.

Екологічно чисті матеріали, міцні зносостійкі покриття, трендовий дизайн і сертифіковані технології складання й обробки - ось на що варто звертати увагу при виборі надійних і довговічних моделей дверей в класичному стилі.

Раціональність і сучасність

Стиль хай-тек або мінімалізм - це універсальні та оптимальні за дизайном міжкімнатні двері для квартири або сучасного будинку з інтер'єрами, витриманими в єдиному стилі. Темні або світлі, з глянцевого або матового скла, з металевими або скляними вставками, з геометричними візерунками або строгими лініями, з надійною сучасною фурнітурою – такі двері прослужать багато років і будуть актуальними, навіть якщо ви захочете змінити колірну гаму інтер'єру на протилежну.

Звертайтеся до експертів ТРІОДВЕРІ! Ви дізнаєтеся про особливості конструкції міжкімнатних і вхідних дверей, як вибрати вологостійкі двері, теплоізолюючі або звуконепроникні двері, які конструкції підійдуть під вашу товщину стін і конструкцію підлоги, як доглядати за покриттями і які двері краще вибрати для дитячої або в спальню.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також