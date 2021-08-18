Кабул у руках «Талібану». Американці підіграли росіянам. Середній Азії підготуватися
Кабул у руках «Талібану». Американці підіграли росіянам. Середній Азії підготуватися
Глава центробанку Афганістану розказав, як тікав з Кабула, і звинуватив президента Гані у створенні хаосу
Глава центробанку Афганістану розказав, як тікав з Кабула, і звинуватив президента Гані у створенні хаосу
США не воюватимуть за Афганістан, якщо Афганістан не воюватиме за себе, - Байден
США не воюватимуть за Афганістан, якщо Афганістан не воюватиме за себе, - Байден
Кличко записав відеозвернення і заявив про намагання змінити його на "зальотного ставленика"
Кличко записав відеозвернення і заявив про намагання змінити його на "зальотного ставленика"
Янукович написав звернення до Дня Незалежності, назвавши головною помилкою України відмову від добросусідства з Росією
Янукович написав звернення до Дня Незалежності, назвавши головною помилкою України відмову від добросусідства з Росією
Перший віцепрезидент Афганістану закликав до спротиву талібам
Перший віцепрезидент Афганістану закликав до спротиву талібам
Китай та Афганістан: іспит для Пекіна
Китай та Афганістан: іспит для Пекіна
Український літак не може вилетіти з Кабула, - Кулеба
Український літак не може вилетіти з Кабула, - Кулеба
Поліція відпустила активістів, які ламали радянські інсталяції на Алеї Героїв Небесної Сотні (оновлено)
Поліція відпустила активістів, які ламали радянські інсталяції на Алеї Героїв Небесної Сотні (оновлено)
ГоловнаСуспільствоЖиття

Експерти розповіли, як софіти допоможуть захистити дах від руйнувань

Чим підшити краї крокв і покрівельної обрешітки і що буде якщо все залишити як є? Подібні питання виникають коли будівництво вже на завершальному етапі, і сил на доведення "дрібниць" майже немає. Розберемося, що буде якщо залишити обшивку карнизу на коли небудь потім (можливо ніколи):

1. Кінці крокв, решетування, а можливо і балки мауерлата почнуть руйнуватися від прямого впливу дощів, вітру і ультрафіолету.

2. Під карнизом знайдуть собі притулок горобці, а можливо й інші птахи, а вони навіть якщо не будуть вити гнізд, то все одно метушнею та намаганнями влаштуватися якнайкраще можуть пошкодити гідроізоляційну мембрану. І потім все одно доведеться зашивати карниз, а на пошкоджену мембрану накладати латки.

3. Комахи теж будуть проникати в підпокрівельний простір (оси, павуки і т.д). Мало кого порадує таке сусідство.

4. І нарешті це просто негарно, фасад виглядає незавершеним, а крокви, що стирчать з часом темніють і виглядають старими та потрісканими. Хоча поки нові виглядають непогано.

Підшити карниз можна різними матеріалами. Коротко розберемо найпопулярніші варіанти, але найпопулярніший і практичний матеріал — це пластикові софіти. Сама назва не має відношення до освітлювальних приладів, а походить від італійського sifitto (стеля).

Різновиди покрівельних софітів

Для зручності назвемо всі матеріали для карнизної підшивки софітами:

1. ПВХ софіти (вінілові). Являють собою панелі з ребрами жорсткості зовні імітують декоративну обшивку дошкою. Для різних типів покрівлі є суцільні і перфоровані софіти. Перфорація потрібна для вентиляції підпокрівельного простору утеплених дахів. Для холодних горищ можна купити суцільні софіти. Також всі виробники пластикових софітів випускають монтажні планки — це сполучні H-планки, кріпильні J-планки, у деяких брендів є ще елемент зовнішній кут.

2. Сталеві софіти. За формою і способом обшивки схожі на пластик, але зроблені з пофарбованого сталевого листа. Теж непоганий варіант, тільки ціна металевих софітів помітно вища, а через деякий час після установки починають гриміти від вітру.

3. Також карниз можна обшити деревом з просоченням, але такий спосіб все частіше поступається пластику. Адже деревину потрібно підновляти підфарбовувати або просочувати антисептиками.

Що важливо знати про монтаж покрівельних софітів

Пластикові софіти як і сайдинг мають значний коефіцієнт теплового розширення, а значить не можна кріпити елементи намертво. Вони повинні мати можливість трохи зміщуватися.

 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також