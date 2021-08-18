Експерти розповіли, як софіти допоможуть захистити дах від руйнувань

Чим підшити краї крокв і покрівельної обрешітки і що буде якщо все залишити як є? Подібні питання виникають коли будівництво вже на завершальному етапі, і сил на доведення "дрібниць" майже немає. Розберемося, що буде якщо залишити обшивку карнизу на коли небудь потім (можливо ніколи):

1. Кінці крокв, решетування, а можливо і балки мауерлата почнуть руйнуватися від прямого впливу дощів, вітру і ультрафіолету.

2. Під карнизом знайдуть собі притулок горобці, а можливо й інші птахи, а вони навіть якщо не будуть вити гнізд, то все одно метушнею та намаганнями влаштуватися якнайкраще можуть пошкодити гідроізоляційну мембрану. І потім все одно доведеться зашивати карниз, а на пошкоджену мембрану накладати латки.

3. Комахи теж будуть проникати в підпокрівельний простір (оси, павуки і т.д). Мало кого порадує таке сусідство.

4. І нарешті це просто негарно, фасад виглядає незавершеним, а крокви, що стирчать з часом темніють і виглядають старими та потрісканими. Хоча поки нові виглядають непогано.

Підшити карниз можна різними матеріалами. Коротко розберемо найпопулярніші варіанти, але найпопулярніший і практичний матеріал — це пластикові софіти. Сама назва не має відношення до освітлювальних приладів, а походить від італійського sifitto (стеля).

Різновиди покрівельних софітів

Для зручності назвемо всі матеріали для карнизної підшивки софітами:

1. ПВХ софіти (вінілові). Являють собою панелі з ребрами жорсткості зовні імітують декоративну обшивку дошкою. Для різних типів покрівлі є суцільні і перфоровані софіти. Перфорація потрібна для вентиляції підпокрівельного простору утеплених дахів. Для холодних горищ можна купити суцільні софіти. Також всі виробники пластикових софітів випускають монтажні планки — це сполучні H-планки, кріпильні J-планки, у деяких брендів є ще елемент зовнішній кут.

2. Сталеві софіти. За формою і способом обшивки схожі на пластик, але зроблені з пофарбованого сталевого листа. Теж непоганий варіант, тільки ціна металевих софітів помітно вища, а через деякий час після установки починають гриміти від вітру.

3. Також карниз можна обшити деревом з просоченням, але такий спосіб все частіше поступається пластику. Адже деревину потрібно підновляти підфарбовувати або просочувати антисептиками.

Що важливо знати про монтаж покрівельних софітів

Пластикові софіти як і сайдинг мають значний коефіцієнт теплового розширення, а значить не можна кріпити елементи намертво. Вони повинні мати можливість трохи зміщуватися.