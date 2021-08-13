У Запоріжжі знищують фасад Палацу дитячої творчості

У Запоріжжі під час ремонту знищують фасад Палацу дитячої та юнацької творчості. Замовник ремонтних робіт – Департамент освіти і науки Запорізької міської ради. Про це повідомляє спільнота Ukrainian Modernism на свої Facebook-сторінці.

Запорізький Палац дитячої та юнацької творчості (колишній Палац піонерів) збудований у 1986 році. Він є однією з небагатьох модерністських будівель в Запоріжжі.

За словами Ukrainian Modernism, жодних громадських слухань щодо ремонту не було, як і консультацій з архітекторами. Наразі з Палацу збили автентичне оздоблення. Також запланована заміна алюмінієвих склопакетів на пластикові.

За даними сайту Prozorro, ще у 2020 році Департамент освіти і науки Запорізької міської ради оголосив конкурс на реконструкцію Міського Палацу дитячої та юнацької творчості, очікувана сума якої складала 74 тис. Тендер виграла компанія ТОВ "ГЕОС-УКБ", що погодилась зробити ремонт будівлі за 70 тис. грн.

Ukrainian Modernism – організація, яка відстоює будівлі побудовані у стилі модернізм по всій Україні.

Нагадаємо, у Києві суд заборонив демонтаж модерністської будівлі "Квіти України" через порушення авторських прав архітектора.