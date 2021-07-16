Суд заборонив демонтаж "Квітів України" через порушення авторських прав

Це вже другий судовий арешт, який забороняє продовження демонтажу будівлі.

Шевченківський районний суд Києва наклав заборону на будівельні роботи щодо реконструкції колишнього магазину-оранжереї "Квіти України". Цього разу, арешт наклали у рамках забезпечення позову щодо порушення авторських прав автора проєкту. Про це повідомила юридична компанія Axon Partners, яка представляє у суді Миколу Левчука, архітектора будівлі.

За словами представників компанії, це перший випадок в історії українського містобудування, коли суд застосував подібне забезпечення позову у справі про порушення немайнових авторських прав архітектора. Як пояснюють представники, твір архітектури є об’єктом авторських прав, і відповідно, архітектор може вимагати збереження цілісності твору і протидіяти будь-якому перекрученню, спотворенню чи іншій зміні твору або будь-якому іншому посяганню на твір, що може зашкодити честі і репутації автора. Теперішній власник будівлі (ПрАТ «Квіти України») мав погодити із Миколою Левчуком проєкт реконструкції перед тим, як починати демонтаж оригінальної будівлі, але не зробив цього. Рендери зовнішнього вигляду будівлі після реконструкції, які опублікував власник, свідчать про те, що фасад буде кардинально змінено, а каскадний атріум – знищено. Микола Левчук виступає проти такого втручання, оскільки намір власника означає повне знищення первісного архітектурного проєкту під прикриттям реконструкції.

Тепер компанія Axon Partners готує позов про захист прав архітектора із вимогою збереження первісного архітектурного проєкту, дотримання прав архітектора та виплатити компенсації за зруйновану будівлю.

Нагадаємо, раніше суд наклав інший арешт на проведення демонтажу - по справі щодо самоуправства за заявою одного з активістів, які захищають будівлю.

Будівля "Квіти України" на вул. Січових Стрільців є зразком модерністської архітектури, її було побудовано у 1980-х роках як магазин-оранжерею для комунального підприємства "Квіти України".