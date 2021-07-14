Фото: usfa.gov.ua

На 74-му Каннському кінофестивалі у програмах "Спеціальний показ" (Séance Speciale) та "Тиждень кінокритики" (La Semaine de la Critique) пройшли прем’єрні покази фільмів, що цього року представляють Україну документального фільму Сергія Лозниці "Бабин яр. Контекст" та стрічки Елі Граппа "Ольга" про українську гімнастку.

На прем’єрі була присутня головна акторка фільму – гімнастка з Луганська, вихованка Олімпійського коледжу ім. Івана Піддубного Анастасія Будяшкіна, повідомляє пресслужба Держкіно.

Крім того, на кіноринку Каннського кінофестивалю Marché du Film відбулася презентація "2021 Incentives and Locations: Discover Ukraine", на якій представили конкурентні переваги та виробничі потужності української кіногалузі.

На презентації української кіногалузі розповіли іноземним гостям про можливості державної підтримки і систему кешрібейтів, що покликана сприяти залученню великих проєктів до України, та загальний потенціал кіновиробництва в Україні.

Фото: usfa.gov.ua

Фото: usfa.gov.ua

"Продюсерам та режисерам з різних країн, фестивальним відбірникам та міжнародним консультантам, що підбирають для фільмів країни з найкращими умовами для зйомок, був представлений також новий ресурс Locations in Ukraine – зручний стандартизований онлайн-каталог з інформацією про локації для знімання, переваги та особливості зйомок в Україні. Портал містить нормативно-правові документи, важливі для міжнародної співпраці у сфері виробництва контенту, та матеріали про кіноінституції, фестивалі та головних учасників української кіноіндустрії", - сказано в повідомленні.

На кінофестивалі у Каннах відбулися також світові прем’єри двох фільмів, що цього року представляють Україну.

У головному фестивальному палаці відбувся прем’єрний показ документального фільму Сергія Лозниці "Бабин яр. Контекст", що включений до офіційної програми 74-го Каннського фестивалю у програмі "Спеціальних показів". Фільм та його команду представив особисто генеральний директор Каннського міжнародного кінофестивалю Тьєррі Фремо.