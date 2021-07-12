Проєкт Сотниченка "Ля Палісіада" отримав підтримку Гетеборзького кінофонду

Кінопроєкт Філіпа Сотниченка "Ля Палісіада" (La Palisiada) отримав підтримку Гетеборзького кінофонду.

Про це повідомила пресслужба Держкіно України.

На кіноринку Marché du Film 74-го Каннського кінофестивалю новостворений Гетеборзький кінофонд оголосив перші три підтримані фондом проєкти, відібрані з понад тисячі заявок. Одним із них став український фільм "Ля Палісіада", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що стрічка Сотниченка отримає від Швеції 34 тис. євро на роботи із завершення фільму.

Події "Ля Палісіада" розгортаються в Україні в 1996 році, за декілька місяців до підписання протоколу № 6 Європейської конвенції з прав людини. Цей протокол передбачав відмову від смертної кари, яка дісталася Україні в спадок від СРСР: Україна мала один із найвищих показників смертних вироків у світі.

"Ля Палісіаду" знімають в особливому стилі – поєднуючи плівкове зображення та сучасні цифрові технології. Для зйомок епохи 90-х автори фільму використовують ретрокамеру, останні вцілілі касети для якої замовляють по всьому світу.

Стрічка створюється кінокомпаніями "ВІАТЕЛ" та "Сучасне Українське Кіно" за підтримки Державного агентства України з питань кіно та Українського культурного фонду. Прем’єра фільму "Ля Палісіада" запланована на 2022 рік.