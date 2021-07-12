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Проєкт Сотниченка "Ля Палісіада" отримав підтримку Гетеборзького кінофонду

Стрічка отримає від Швеції 34 тис. євро на роботи із завершення фільму.

Проєкт Сотниченка "Ля Палісіада" отримав підтримку Гетеборзького кінофонду
Фото: Стоп-кадр видео

Кінопроєкт Філіпа Сотниченка "Ля Палісіада" (La Palisiada) отримав підтримку Гетеборзького кінофонду.

Про це повідомила пресслужба Держкіно України.

На кіноринку Marché du Film 74-го Каннського кінофестивалю новостворений Гетеборзький кінофонд оголосив перші три підтримані фондом проєкти, відібрані з понад тисячі заявок. Одним із них став український фільм "Ля Палісіада", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що стрічка Сотниченка отримає від Швеції 34 тис. євро на роботи із завершення фільму.

Події "Ля Палісіада" розгортаються в Україні в 1996 році, за декілька місяців до підписання протоколу № 6 Європейської конвенції з прав людини. Цей протокол передбачав відмову від смертної кари, яка дісталася Україні в спадок від СРСР: Україна мала один із найвищих показників смертних вироків у світі.

"Ля Палісіаду" знімають в особливому стилі – поєднуючи плівкове зображення та сучасні цифрові технології. Для зйомок епохи 90-х автори фільму використовують ретрокамеру, останні вцілілі касети для якої замовляють по всьому світу.

Стрічка створюється кінокомпаніями "ВІАТЕЛ" та "Сучасне Українське Кіно" за підтримки Державного агентства України з питань кіно та Українського культурного фонду. Прем’єра фільму "Ля Палісіада" запланована на 2022 рік.

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