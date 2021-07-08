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Фестиваль Bouquet Kyiv Stage оголосив програму

Цього року з'являться два нові напрями: балет та фешн-перформанс.

Фестиваль Bouquet Kyiv Stage оголосив програму

IV фестиваль високого мистецтва Bouquet Kyiv Stage відбудеться з 27 серпня по 2 вересня на території Софії Київської.  Цього року на фестивалі вперше відбудуться два нові напрями: балет та фешн-перформанс. Крім цього, вже традиційно, програма фестивалю охоплює музику, кіно, театр, літературу та візуальне мистецтво. 

Кураторами напрямів стали Євгеній Стасіневич (літературна програма), Люба Морозова (музична програма), Тетяна Волошина (візуальна програма), Андрій Різоль та Володимир Войтенко (програма кіно), Тамара Трунова (театральна програма) і Тамара Романова (дитяча програма). 

Тема цьогорічного Bouquet Kyiv Stage — це Майбутнє. Серед фестивальних прем'єр — балет "Дзеркало на музику Вікторії Польової, перформанс "Місто" Алли Загайкевич, фешн-перформанс "Заручена з часом" Федора Возіянова, концерт East Meets West від New Era Orchestra за участі Avi Avital. 

Детальна програма різних майданчиків фествалю:

Нагадаємо, фестиваль Bouquet Kyiv Stage заснований культурним центром "Дом Майстер Клас" у 2018 році. Традиційно відбувається в останні дні літа в саду Національного заповідника Софія Київська. Фестиваль є мультидисциплінарним та поєднує різні напрямки мистецтва. 

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