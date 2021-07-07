У Києві презентували клавір до мюзиклу "Соломон та Суламіф"

В основі першого українського камерного мюзиклу - один із найбільш знакових класичних творів: старозавітна «Пісня пісень», що оспівує кохання царя Соломона та юної Суламіф. Автор мюзиклу - композитор та джазовий виконавець Вячеслав Полянський. "У це музичне полотно я додав елементи джазу. На мою думку, це дуже підходить до озвучення філософських тем. Джаз оживляє фактуру фортепіано, разом із яким звучать флейта та саксофони. Такий склад не часто зустрічається. Інструменти у нас як актори, вони стають частиною дії", - пояснює композитор.

Фото: Настя Телікова Вячеслав Полянський

Під час презентації, режисерка проєкту Юлія Журавкова розповіла про формат камерного мюзиклу, що є новим для України: "Пандемія у минулому сезоні закрила нас всіх по квартирах. Однак ми пішли від протилежного: вирішили не уникати обмежень, а скористатися ними. Тому і зробили перший український камерний мюзикл. Це - такий компроміс між масштабним американським видовищним жанром та тим, які можливості мають регіональні театри, а також тими обмеженнями, які диктує карантин. Це допоможе нашим митцям у непростий час наблизитися до глядача".

300 примірників аудіо-поліграфічного альбому-клавіру мюзиклу «СОЛОМОН та СУЛАМІФ: пісня пісень» безкоштовно надійдуть у регіональні бібліотеки, музичні навчальні та творчі заклади. Клавіри надруковані у видавництві "Музична Україна" за підтримки Українського культурного фонду.

У кожному клавірі є Qr-код, за яким кожен охочий зможе прослухати аудіоверсію у виконанні професійних музикантів та виконавців, а також - отримати фонограму для постановки на трьох артистів: Соломона, Суламіф та Цариці. "Це важливо для тих колективів, які обмежені в коштах або не мають інструменталістів. Також клавір із записами стане в нагоді учням в музучилищах. Вони матимуть зразок джазового виконання та зможуть переймати манеру і практикуватися на сучасному творі, а також матимуть змогу імпровізувати і створювати свою музику", - розповіла продюсерка проєкту Світлана Євдокименко.