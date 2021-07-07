У Польщі пілот Ryanair не впустив у літак понад 30 українців (оновлено)
У Польщі пілот Ryanair не впустив у літак понад 30 українців (оновлено)
Обрусевший Крым. Зачем Россия переселила миллион своих граждан на территорию полуострова
Обрусевший Крым. Зачем Россия переселила миллион своих граждан на территорию полуострова
В Україні запрацювала система автоматичного арешту рахунків боржників у банках
В Україні запрацювала система автоматичного арешту рахунків боржників у банках
У Росії розбився пасажирський літак із 28 людьми на борту, загинули всі (оновлено)
У Росії розбився пасажирський літак із 28 людьми на борту, загинули всі (оновлено)
Помер голова Держводагентства Валентин Шліхта
Помер голова Держводагентства Валентин Шліхта
В Одесі загинув генерал ДПСУ, який чинив опір окупації Криму в 2014 році
В Одесі загинув генерал ДПСУ, який чинив опір окупації Криму в 2014 році
Парламентська асамблея ОБСЄ прийняла резолюцію щодо Криму та Донбасу
Парламентська асамблея ОБСЄ прийняла резолюцію щодо Криму та Донбасу
МЗС відреагувало на ухвалення ПА ОБСЄ резолюції щодо Криму та Донбасу
МЗС відреагувало на ухвалення ПА ОБСЄ резолюції щодо Криму та Донбасу
Вадим Мельник: «ДФС демонструє результат, не зважаючи на зарплатню в 10-12 тисяч гривень і майбутню ліквідацію»
Вадим Мельник: «ДФС демонструє результат, не зважаючи на зарплатню в 10-12 тисяч гривень і майбутню ліквідацію»
ГоловнаКультура

У Києві презентували клавір до мюзиклу "Соломон та Суламіф"

Прем'єра мюзиклу "Соломон та Суламіф: пісня пісень" відбудеться 15 серпня у Київській опері.

У Києві презентували клавір до мюзиклу "Соломон та Суламіф"
Фото: Настя Телікова

В основі першого українського камерного  мюзиклу - один із найбільш знакових класичних творів: старозавітна «Пісня пісень», що оспівує кохання царя Соломона та юної Суламіф. Автор мюзиклу - композитор та джазовий виконавець Вячеслав Полянський. "У це музичне полотно я додав елементи джазу. На мою думку, це дуже підходить до озвучення філософських тем. Джаз оживляє фактуру фортепіано, разом із яким звучать флейта та саксофони. Такий склад не часто зустрічається. Інструменти у нас як актори, вони стають частиною дії", - пояснює композитор.

Вячеслав Полянський
Фото: Настя Телікова
Вячеслав Полянський

Під час презентації, режисерка проєкту Юлія Журавкова розповіла про формат камерного мюзиклу, що є новим для України: "Пандемія у минулому сезоні закрила нас всіх по квартирах. Однак ми пішли від протилежного: вирішили не уникати обмежень, а скористатися ними. Тому і  зробили перший український камерний мюзикл. Це - такий  компроміс між масштабним американським видовищним жанром та тим, які можливості мають регіональні театри, а також тими обмеженнями, які диктує карантин. Це допоможе нашим митцям у непростий час наблизитися до глядача". 

300 примірників аудіо-поліграфічного альбому-клавіру мюзиклу  «СОЛОМОН та СУЛАМІФ: пісня пісень» безкоштовно надійдуть у регіональні бібліотеки, музичні навчальні та творчі заклади. Клавіри надруковані у видавництві "Музична Україна" за підтримки Українського культурного фонду.

У кожному клавірі є Qr-код, за яким кожен охочий зможе прослухати аудіоверсію у виконанні професійних музикантів та виконавців, а також - отримати фонограму для постановки на трьох артистів: Соломона, Суламіф та Цариці. "Це важливо для тих колективів, які обмежені в коштах або не мають інструменталістів. Також клавір із записами стане в нагоді учням в музучилищах. Вони матимуть зразок джазового виконання та зможуть переймати манеру і практикуватися на сучасному творі, а також матимуть змогу імпровізувати і створювати свою музику", - розповіла продюсерка проєкту Світлана Євдокименко.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,

Читайте також