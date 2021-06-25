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5 липня відбудеться презентація книги Микити Василенка "Війна з готами. Життя Костянтина Германика, трибуна Гальського легіону"

Книга описує події IV cтоліття, що відбувалися переважно на території сучасної України і в світовій художній літературі не розкриті.

5 липня о 18.30 в Національній бібліотеці України ім. Ярослава Мудрого (Парламентській бібліотеці, вул. Набережно-Хрещатицька, 1) відбудеться презентація книги Микити Василенка «Війна з готами. Життя Костянтина Германика, трибуна Гальського легіону» видавництва «Фоліо».

Микита Василенко - автор п'яти книг. Професор, доктор філологічних наук, викладач Київського національного університеті імені Тараса Шевченка.

У дилогії «Війна з готами» Микита Василенко описує події IV cтоліття, що відбувалися переважно на території сучасної України і в світовій художній літературі не розкриті.

Наразі виданий перший наклад, незабаром очікується також наклад українською мовою. А також вихід другої книги дилогії.

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