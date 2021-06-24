Дві будівлі Довженко-Центру виставили на приватизацію

Фонд державного майна прийняв рішення про приватизацію двох із чотирьох корпусів Національного центру Олександра Довженка.

Про це повідомила пресслужба Центру.

"11 червня листом № 30-03/4537 від 07.06.2021 Регіональне відділення Фонду держмайна України по місту Києву повідомило Довженко-Центр про рішення щодо приватизації двох із чотирьох корпусів Національного центру Олександра Довженка. На виконання цього рішення ФДМУ видав накази № 1333 та 1334 від 01.06.2021", - йдеться у повідомленні.

Раніше, 28 квітня 2021 року, ФДМ звернувся до Міністерства культури та інформаційної політики з проханням надати згоду або обґрунтоване заперечення проти приватизації будівель.

"Попри те, що МКІП був повідомлений про намір Центру використовувати один із корпусів для розміщення фільмо-, музейного та архівного фондів Центру, міністерство надало мовчазну згоду на приватизацію будівель, дохід від здачі в оренду яких приносить 50% річного валового доходу Центру та складає близько 15 млн грн на рік. Разом з рішенням суттєво зменшити фінансову підтримку Центру в 2021 році (з 10,0 до 7,8 млн), згоду МКІП на приватизацію будівель Центру, які є основним джерелом його доходу, важко трактувати інакше, ніж намір доведення інституції до банкрутства", - зазначили у Центрі.

Минулого тижня Довженко-Центр направив листи до Мінкультури, ФДМ, Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, в якому наполягав на скасуванні наказів щодо приватизації иа забезпеченні з боку МКІП фінансової компенсації втраченого доходу підприємства в обсязі 15 млн гривень у разі прийняття рішення про приватизацію. Відповіді Центр досі не отримав.

"Довженко-Центр вимагає від Міністерство культури та інформаційної політики України та персонально від міністра Олександра Ткаченка втрутитись у ситуацію, що склалася, та запобігти ймовірному банкрутству однієї з провідних культурних інституцй України, до якого веде безвідповідальна політика міністерства", - наголосили у пресслужбі.

Нагадаємо, 15 квітня завершився конкурс на посаду генерального директора Державного підприємства "Національний центр Олександра Довженка". Переможницею стала Олена Гончарук, її кандидатуру висував колектив центру.

Загалом було шість кандидатів, екскерівник Довженко-центру Ігор Козленко перед конкурсом сказав, що участі в ньому не братиме.