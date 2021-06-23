ДУС проводить повторне жеребкування, щоб визначити журі конкурсу на посаду директора Мистецького Арсеналу

Державне управління справами оголошує про проведення повторного жеребкування щодо визначення кандидатів з метою включення їх до складу конкурсної комісії для проведення конкурсного добору на посаду генерального директора ДП "НКММК "Мистецький арсенал". Відповідне розпорядження видав керівник ДУС Ігор Лисий. Жеребкування відбудеться 23 червня 2021 року о 10 годині в Державному управлінні справами за адресою: м. Київ, вул. Банкова, 11, корп. 1, каб. 439. Онлайн-трансляція буде доступна на офіційному вебсайті ДУС у форматі реального часу за посиланням .

Нагадаємо, до складу конкурсної комісії входять три особи від Державного управління справами, три – від Арсеналу, та ще три – від громадських організацій. Відповідно до визначеної законом процедури, представників від ГО обирають до складу комісії методом жеребкування. Будь-яка громадська організація у сфері культури відповідного функціонального спрямування має право подати на конкурс три кандидатури.