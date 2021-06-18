Гостиний двір з 29 червня перейде в управління Мінкультури

Гостиний двір перейде в управління Міністерства культури та інформаційної політики з 29 червня. Про це на своєму каналі в Telegram повідомив голова МКІП Олександр Ткаченко.

"Нарешті Фонд державного майна України передає "Гостиний двір" до сфери управління Міністерства культури та інформаційної політики. Вчора відбулось перше засідання комісії з питань передачі пам’ятки національного значення. До неї увійшли представники МКІП, заповідника Софія Київська та ФДМУ. А сьогодні комісія оглянула об’єкт та винесла рішення, що передача Гостиного двору в управління МКІП відбудеться 29 червня", - зазначив він.

Після завершення передачі розпочнеться розробка проектно-кошторисної документації та перші протиаварійні роботи.

Нагадаємо, що з 1994 року розташований у центрі Києва Гостиний двір був в оренді "Укрреставрації". За умовами договору, орендар узяв на себе повну відповідальність за збереження пам'ятки архітектури і утримання будівлі в належному санітарному, протипожежному і технічному стані. Але регіональне відділення Фонду держмайна Києва неодноразово встановлювало факти істотного порушення орендарем умов договору, зокрема погіршення стану об'єкта оренди.

У 2011 році в Києві почався активний рух за збереження будівлі. Активісти утворили сквот усередині, проводили культурні заходи, запрошували громадськість. Через місяці активної діяльності активістів побили і вигнали, але вони через суди домоглися заборони на будівництво.

15 грудня 2015 року "Укрреставрація" погодилася законсервувати будівлю Гостинного двору, а 22 грудня Кабінет міністрів підтримав рішення суду про визнання його пам'яткою архітектури.

Власником Гостинного двору формально є Фонд держмайна, але будівля досі фактично перебувала на балансі забудовника. Докладніше читайте про це в матеріалі LB.ua "Гостинний двір. Історія ганебної бездіяльності".

У січні 2021 року екснардеп, радник Кличка Ігор Луценко повідомив, що Олександр Ткаченко хоче повернути Гостиний двір в управління Мінкультури та створити там Музей сучасного мистецтва.

11 лютого депутати Київради ухвалили звернення до уряду щодо передачі Гостинного двору у комунальну власність територіальної громади столиці. Кличко зазначив, що місто готове здійснити реконструкцію Гостинного двору, створити в ньому громадський простір, музей Києва, розмістити інші експозиції, які вже були обговорені з громадськістю, з Києво-Могилянською академією.

Згодом мер Києва Віталій Кличко на початку засідання Київради закликав уряд завершити передачу Гостинного двору громаді міста. Мер Києва наголосив, що поки тривають маніпуляції окремих чиновників, будівля Гостинного двору перебуває в аварійному стані. А місто не може розпочати її реконструкцію.

19 травня Уряд змінив категорію пам’яток "Комплекс споруд Контрактової площі" та "Гостиний двір" на категорію національного значення.