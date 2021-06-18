Фронтмена гурту "Земляни" визнали загрозою нацбезпеці України

Міністерство культури та інформаційної політики за поданням Служби безпеки України внесло російського музиканта Сергія Скачкова до переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці.

Згідно з оновленням переліку осіб, які становлять загрозу нацбезпеці України, до списку увійшов російський рок-музикант, фронтмен гурту "Земляни" Сергій Скачков, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Отже, наразі в цьому переліку перебувають 200 людей.

Учора стало відомо, що російський репер Моргенштерн (Алішер Валєєв) подав позов до Служби безпеки України через заборону в’їжджати в Україну. Позов надійшов до Окружного адмінсуду Києва.

У СБУ заявили, що діють виключно в рамках законодавства і готові захищати свою позицію в суді.