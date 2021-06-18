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Фронтмена гурту "Земляни" визнали загрозою нацбезпеці України

Мінкульт оновив список.

Фронтмена гурту "Земляни" визнали загрозою нацбезпеці України
Російський музикант Сергій Скачков
Фото: Вікіпедія

Міністерство культури та інформаційної політики за поданням Служби безпеки України внесло російського музиканта Сергія Скачкова до переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці.

Згідно з оновленням переліку осіб, які становлять загрозу нацбезпеці України, до списку увійшов російський рок-музикант, фронтмен гурту "Земляни" Сергій Скачков, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Отже, наразі в цьому переліку перебувають 200 людей.

Учора стало відомо, що російський репер Моргенштерн (Алішер Валєєв) подав позов до Служби безпеки України через заборону в’їжджати в Україну. Позов надійшов до Окружного адмінсуду Києва.

У СБУ заявили, що діють виключно в рамках законодавства і готові захищати свою позицію в суді.

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