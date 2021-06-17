Російський репер Моргенштерн подав до суду на СБУ

Російський репер Моргенштерн (Алішер Валєєв) подав позов до Служби безпеки України через заборону в’їжджати в Україну. Позов надійшов до Окружного адмінсуду Києва, інформує пресслужба ОАСК.

Наразі суд вирішує питання щодо відкриття провадження за цим адміністративним позовом.

"Позивач просить ОАСК визнати протиправними дії СБУ стосовно підготовки документів і звернення до Міністерства культури та інформаційної політики України щодо внесення громадянина Російської Федерації Алішера Валєєва (сценічне ім’я MORGENSHТERN) до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці", - повідомили в ОАСК.

За даними суду, позивач також просить визнати протиправним і скасувати наказ МКіП, датований квітнем 2021 року, про оновлення відповідного переліку і внесення до нього Валєєва.

Окрім цього, Моргенштерн просить ОАСК "витребувати у Служби безпеки України постанову про заборону йому в’їзду в Україну".

29 квітня Міністерство культури й інформаційної політики внесло Моргенштерна до переліку осіб, що створюють загрозу національній безпеці. До такого кроку Мінкульт вдався за поданням Служби безпеки.

20 квітня Моргенштерн заявив, що скасовує заплановані концерти в Києві, Харкові та Запоріжжі, тому що йому "страшно їхати в Україну", де "починаються якісь штуки не надто прикольні". Концерти були заплановані на 3 червня в Києві, 4 червня - в Харкові і 6 червня - в Запоріжжі. Вартість квитків доходить до 4,5 тис. гривень.

Моргенштерн спровокував скандал під час виступу в Одесі в грудні 2019 року. У місті було оголошено траур за загиблими в пожежі в Одеському торгово-економічному коледжі. Репер назвав це "показухою" та закликав проводити перевірки пожежної безпеки.