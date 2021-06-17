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Зеленський на передовій пояснив CBS, чому американці мають перейматися ситуацією в Україні

Американські журналісти поспілкувалися з президентом України про боротьбу з російською агресією.

Зеленський на передовій пояснив CBS, чому американці мають перейматися ситуацією в Україні
Фото: president.gov.ua

Знімальна група американської телекомпанії CBS побувала разом із президентом України Володимиром Зеленським на передовій на Донбасі, де поспілкувалася з главою держави на тему боротьби з російською агресією.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

На запитання журналіста CBS Холлі Вільямс, чому звичайний американець має перейматися тим, що відбувається сьогодні в Україні, Володимир Зеленський відповів: "Завтра це може трапитися у них вдома. Чому ні?"

"На думку експертів, російські хакери використовують Україну як тестувальний майданчик для відпрацювання схожих тактик з метою атаки на США. Сьогодні Америка підтримує нашу країну грошима, озброєнням та шляхом навчання військових. Та, за словами керівника Офісу Президента Андрія Єрмака, Україна найбільше хоче, щоб США підтримали її при вступі до НАТО", - зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, під час учорашнього саміту президентів США і РФ Джозеф Байден запевнив російського колегу Володимира Путіна у підтримці суверенітету та територіальної цілісності України.

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