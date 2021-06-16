Голова "Слуги народу" закликав бунтарів з "Голосу" скласти мандати і створити нову партію

"Якщо говориш, що виходиш звідкись, то - потрібно виходити. А то це як на вечірці: всі вже думають, що ти пішов, а ти ще ходиш дві години".

Перший заступник голови фракції та голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко вважає, що незгодні з керівництвом фракції депутати "Голосу" повинні здати мандати і створити нову політичну партію.

Про це він заявив на брифінгу, передає "Інтерфакс-Україна".

"Я думаю, що потрібно виконувати закон України. Якщо говориш, що виходиш звідкись, то - потрібно виходити. А то це як на вечірці: всі вже думають, що ти пішов, а ти ще ходиш дві години. Якщо люди говорять, що виходять, тоді, будь ласка, мандат на стіл, заяву зал, я думаю, підтримає... Принаймні «Слуга народу» підтримає голосування за складання мандатів представниками нової групи «Справедливість»", – сказав Корнієнко.

Він також заявив, що цим 10 депутатам слід створити нову партію.

У той же час у фракції "Європейська солідарність" висловили засмучення розколом у "Голосі"

"Мені дуже прикро, що така патріотична, проукраїнська, продержавна політична сила, яка мала підтримку громадян України коли заходила в парламент, не знаходить в собі взаєморозуміння... Не може вирішити питання, можливо, десь процедурні, десь - ціннісні. І мені дуже шкода, що їм довелося таким чином вирішувати цей конфлікт, який додає присмак гіркоти всім патріотичним силам України", - зазначила Іванна Климпуш-Цинцадзе.

Нагадаємо, сьогодні 10 депутатів від "Голосу" заявили про розкол. Вони вирішили створити власне об'єднання, водночас залишаючись у складі фракції.

При цьому, створити власну депутатську групу розкольники з "Голосу" не можуть, оскільки за регламентом кількість осіб у групі не може бути меншою, ніж кількість осіб у найменшій фракції, що сформована протягом першої сесії. Це й був "Голос" у складі 20 депутатів. Фракція "Голос" є найменшою у Раді, вона має тільки 20 мандатів.

Крім того, вихід народного депутата зі складу фракції політичної партії, за списком якої його було обрано, загрожує позбавленням мандату.

Раніше голова фракції "Голос" Ярослав Железняк пояснив голосування за внесення до порядку денного "русифікаторського" закону помилкою і заявив, що політсила не збирається підтримувати відтермінування українського дубляжу.