Колишній заступник міністра інфраструктури очолить Сумську ОДА

Живицький повертається в Суми після двох років держслужби в Києві.

Колишній заступник міністра інфраструктури Дмитро Живицький очолить Сумську обласну державну адміністрацію.

Про це стало відомо під час засідання уряду в середу.

"У нас в переліку питань є погодження призначення голови Сумської ОДА. Кандидат - Живицький Дмитро Олексійович", - сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Сумчанин Живицький у 2016-2019 роках працював керівником апарату Сумської ОДА, а після зміни влади у 2019 році перейшов на роботу в Київ.

З вересня 2019 року до лютого 2020 року був першим заступником міністра розвитку громад та територій Альони Бабак, а з вересня 2020 року до червня 2021 року - заступником міністра інфраструктури Владислава Криклія.

Зараз він є радником на громадських засадах нового міністра інфраструктури Олександра Кубракова.

Нагадаємо, що головою Сумської ОДА з листопада 2020 року є Василь Хома.