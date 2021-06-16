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Створення депутатської групи в межах фракції суперечить закону, - “Голос”

Політична рада партії розгляне заяву частини фракції «Голос» та дасть їй оцінку. 

Створення депутатської групи в межах фракції суперечить закону, - “Голос”
Фото: facebook/Голос

Створення депутатської групи в межах фракції суперечить закону. Так у фракції «Голос» прокоментували намір 10 депутатів фракції створити власне об’єднання у її складі.

«Законодавство прямо передбачає можливість депутата вийти з фракції. Тільки позафракційні депутати мають право створювати депутатські групи. Але створення груп в межах депутатської фракції прямо суперечить статтям 58-60 Закону України «Про Регламент Верховної Ради України». Ми поважаємо колег в їхньому бажанні мати альтернативну точку зору, але вона не може суперечити і порушувати закон», - йдеться у офіційній заяві «Голосу».

Там також зазначили, що всі питання внутрішнього партійного життя мають вирішуватись відповідно до правил та процедур партії. 

«Для цього існують органи управління, такі як з'їзд та Політична рада. Сьогодні Політична рада партії «Голос» розгляне заяву частини фракції «Голос» у Верховній Раді та дасть їй оцінку.

Партія «Голос» неодноразово закликала всіх вирішувати питання відповідно до затверджених правил і процедур, статуту, який всі свого часу визнали, вступаючи в партію», - резюмували в «Голосі». 

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