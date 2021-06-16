Депутатам Ради дали можливість вакцинуватися "пфайзером"

У Верховній Раді відкрили пункт вакцинації від коронавірусної хвороби. Депутатам запропонували вакцину Pfizer/Biontech.

Про це журналістам в середу сказала депутат Ірина Верещук зі "Слуги народу".

"У нас дійсно на першому поверсі [відбувається вакцинація]. Для мене це було незвично, я цього не чекала. Але тим не менше виявляється, що вчора нам пропонували вакцинацію Pfizer", - цитує Верещук агентство "Інтерфакс-Україна".

За її словами, вакцинація депутатів проводилась один день і їй не відомо, що буде вона продовжуватися далі.

Нагадаємо, що щеплення від ковіду в Україні отримали лише 3,5% людей від загальної кількості населення, і лише 0,6% населення вакцинувалися повністю двома дозами.

При цьому міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко планує повністю вакцинувати до кінця літа п’ять мільйонів людей.

З цією метою вже почали вакцинувати державних службовців, прокурорів, суддів, але досі першу дозу не отримали люди старші 60 років, особи з хронічними захворюваннями на кшталт діабету, онкопацієнти.

Детальніше про це читайте у статі "Друга доза. Чи є життя між поставками вакцин".