Україна готує потужну програму до 80-річчя трагедії в Бабиному Яру, - Офіс президента

Українська влада разом з Благодійним фондом «Меморіал Голокосту «Бабин Яр» готує потужну програму до 80-річчя трагедії в Бабиному Яру.

Про це повідомляє пресслужба президента.

Зокрема, 6 жовтня на території Бабиного Яру відбудеться офіційна церемонія за участю світових лідерів, діячів єврейських організацій, які вижили під час Голокосту, та українців, котрі рятували євреїв від смерті під час нацистської окупації та отримали звання Праведників народів світу.

Разом з Меморіалом Голокосту в Бабиному Яру планується відкриття музейно-меморіального об’єкта «Курган», всередині якого буде розміщено велику 3D-модель Бабиного Яру з подіями 1941 року, який зводять німецьке архітектурне бюро SUB та український Центр просторових технологій.

Також заплановане відкриття меморіального об’єкта «Кришталева стіна плачу», авторкою якого є Марина Абрамович, і прем’єра в Україні фільму Сергія Лозниці «Бабин Яр. Контекст». Усі ці проекти реалізуються разом із Меморіалом Голокосту «Бабин Яр».

«Історична справедливість та історична пам’ять, без яких не може розвиватися людство, для України дійсно є дуже важливими. Це є подією світового масштабу, щоб іще раз наголосити, що подібні трагедії не мають повторюватися. З іншого боку, це ще раз продемонструє, що Україна є країною толерантності, мирною країною», – заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Підготовку до проведення жалобних заходів покладено на Міністерство культури та інформаційної політики.