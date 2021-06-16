​Єрмак, його заступник та депутати їздять на номерах прикриття, - ЗМІ

Підроблені номери дають можливість ухилитися від сплати штрафів за порушення правил дорожнього руху.

Очільник Офісу президента Андрій Єрмак, його заступник Кирило Тимошенко та ряд народних депутатів пересуваються на авто з номерами прикриття.

Про це йдеться у розслідуванні Bihus.Info.

Так, за інформацією журналістів, голова Офісу президента Андрій Єрмак їздить на тойоті, номерний знак якої зареєстрований за Мерседесом. А заступник голови ОП Кирило Тимошенко пересувається на авто, номери якого не закріплені за жодним транспортним засобом.

На номерах прикриття також їздить перший помічник президента Сергій Шефір.

На підробних номерах пересуваються також син голови МВС Арсена Авакова та бізнес-партнер родини Авакова Ігор Котвіцький.

Крім того, номери на авто "Слуги Народу" Андрія Клочка зареєстровані за іншим авто.

А у нардепа "ОПЗЖ" Іллі Киви є Ленд Крузер, у якого регулярно змінюються номери – і усі вони, за словами журналістів, неіснуючі.

Журналісти вказують, що підроблені номери дають можливість ухилитися від сплати штрафів за порушення правил дорожнього руху, адже вони не пов’язані з власником авто.