ДБР порушило справу проти "Слуги народу" Семінського

Державне бюро розслідувань 3 червня порушило кримінальне провадження проти народного депутата від партії "Слуга народу" Олега Семінського. Йому інкримінують вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, а саме привласнення частини прибутку газовидобувної компанії "Нафтогазвидобування" в період перебування на посаді голови правління компанії.

Така інформація міститься в Єдиному реєстрі досудових розслідувань, пише РБК-Україна.

У лютому СБУ розкрила викрадення топменеджера Нафтогазвидобування Семінського. Замовником був екснардеп Рудьковський. Підозри було оголошено п'ятьом особам.

18 березня ексміністр транспорту України Микола Рудьковський звернувся до ДБР із заявою про те, що Олег Семінський не мав жодних правових підстав виводити кошти з "Нафтогазвидобування", оскільки не був акціонером компанії, а робив це для власного незаконного збагачення.

Спочатку Державне бюро розслідувань відмовилося внести відомості до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань і почати досудове розслідування щодо нардепа.

Однак Рудьковський звернувся до суду зі скаргою на бездіяльність ДБР. 27 квітня Шевченківський районний суд задовольнив скаргу та зобов'язав ДБР невідкладно внести до ЄРДР відомості про злочин, вчинений Семінським, та розпочати досудове розслідування.

Нагадаємо, що Семінський у до 2011 року був гендиректором "Нафтогазвидобування", а з 2011 по 2013 очолював правління цієї компанії. Фактично він керував Нафтогазвидобуванням разом з Нестором Шуфричем.

У 2012 році Семінського викрали, за його словами, поплічники Миколи Рудьковського - ексміністра транспорту та зв'язку України та колишнього нардепа, голови Соцпартії. Рудьковський у 2014 році втік з України, він був ув'язнений в Москві у справі за іншим звинуваченням, але звільнився. Рудьковський був заарештований у Москві в 2018 році за обвинуваченням у тому, що він кинув камінь у російське посольство в Києві в червні 2014 року. Того дня окупанти збили в Луганську український вертоліт, тож під посольством проходив мітинг. У ході акції Рудьковський кинув камінь.

Під вартою в Росії він пробув півтора року, потім повернувся до України – журналісти зафіксували, як він брав участь у голосуванні на місцевих виборах у Чернігові.

У квітні цього року Олег Семінський, який є заступником голови комітету з енергетики та ЖКГ, був серед потенційних кандидатів на посаду міністра енергетики.