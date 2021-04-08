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На посаду міністра енергетики зараз розглядають потенційні кандидатури п'яти осіб, – джерела

Більшість з них претендували на цю посаду ще в 2020 році.

На посаду міністра енергетики зараз розглядають потенційні кандидатури п'яти осіб, – джерела
Фото: legalhub.online

Серед потенційних кандидатів на посаду міністра енергетики наразі є п'ять людей. Більшість з них були кандидатами на цю посаду ще в 2020 році.

Про це LB.ua повідомили джерела у владних колах. 

Перший ймовірний претендент – Ольга Бєлькова, колишня народна депутатка. У минулому – заступниця голови Комітету з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки. З червня 2020 року очолює міжнародний напрямок компанії "Оператор ГТС України". Ольга відмовилася від коментарів на тему можливого призначення міністром.

Наступний гіпотетичний кандидат – Андрій Фаворов – з кінця 2018 року по квітень 2020 року очолював газовий бізнес НАК "Нафтогаз України". Фактично він замінив у компанії Юрія Вітренка, якого у травні 2020 року було звільнено за скороченням штатів. Він теж відмовився від коментаря. 

Третій – Максим Немчінов – чинний заступник міністра енергетики, відповідає за нафтогазовий напрямок.

Четвертий – Юрій Гнатюк – директор ДП "Енергоринок".

І Немчінов, і Гнатюк в коментарі LB.ua сказали, що предметної розмови з приводу можливості призначення на пост міністра з ними не було, але в принципі вони відкриті до діалогу на цю тему.

П'ятий – Олег Семінський – народний депутат (фракція "Слуга народу"), заступник голови комітету з енергетики та ЖКГ. Також відмовився від коментаря на цю тему.

Нагадаємо, джерела LB.ua у владних колах повідомили, що Вітренко вже написав заяву на звільнення і зробив це раніше, ніж відбувся візит до Катару. Однак рішення щодо звільнення Вітренка, за словами джерел, може бути ухвалено лише після визначення альтернативного кандидата на пост керівника міністерства.

Детальніше про причини пошуку заміни Вітренку читайте в матеріалі LB.ua. 

Сам очільник міністерства запевнив, що продовжує виконувати свої обов'язки та готується до нового відрядження у складі офіційної української делегації.

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