Витренко ищут замену

На Банковой ищут замену исполняющему обязанности министра энергетики Юрию Витренко. По информации LB.ua, в нем разочаровались на Банковой, поскольку за три месяца не то, что не решены существующие проблемы в отрасли, а даже возникли дополнительные – с МВФ. Кроме того, Витренко не нашел общего языка с премьером Денисом Шмыгалем. Но на сегодняшний день поиски нового главы Минэнерго результата не дали.

Фото: facebook/Yuriy Vitrenko

Заместитель министра энергетики и исполняющий обязанности главы ведомства Юрий Витренко, возможно, покинет свой пост в правительстве. По информации LB.ua от нескольких источников, заявление уже написано, причем еще до поездки украинской делегации во главе с Владимиром Зеленским в Катар. Кстати, во время этой поездки Витренко в Доху и обратно добирался самостоятельно – не бортом N1 в составе делегации. Это достаточно показательный момент – обычно участники делегации перемещаются вместе.

И пресс-служба Витренко, ни сам ио министра отказались комментировать вопрос возможной отставки.

На Банковой же, по словам собеседников LB.ua, разочарованы результатами работы исполняющего обязанности руководителя Минэнерго. Точнее, их отсутствием: Витренко за три месяца пребывания в качестве ио министра так и не решил ни одной проблемы в отрасли, а своими инициативами даже осложнил отношения с международными партнерами, в частности с МВФ. Речь о предложениях по ограничению цены газа в феврале и марте. Изначально документ пришлось переписывать минимум четыре раза. В итоге было принято решение ограничить цену 6,99 грн за кубометр, что вынудило Международный валютный фонд фактически перенести переговоры до тех пор, пока ограничения не будут сняты.

Во второй раз, когда речь шла о подготовке к переходу на годовой продукт по газу, Минэнерго тоже не удалось подготовить нормативную базу. Проект, который Минэкономики выпустило по предложениям Минэнерго был раскритикован еще до получения оценок в профильных министерствах.

В итоге проблема была решена без Минэнерго и вообще без правительства. «Нафтогаз» и компания «ЙЕ Энергия» подписали годовой контракт о купле-продаже газа для обеспечения потребителей, по которому цена газа для населения не выйдет за пределы 8 грн за кубометр.

Фото: baltic-pipe.eu

Сложные отношения возникли у ио минстра и с премьер-министром Денисом Шмыгалем, возможным сменщиком которого называли Витренко. От Минэнерго якобы не поступало практически никаких предложений по решению проблем в отрасли, говорят собеседники LB.ua, которые участвовали в рабочих встречах и совещаниях. «Проблема очерчена – какие пути ее решения? Но со стороны Витренко таких предложений не было», – говорит один из собеседников.

Юрию Витренко также не удалось сформировать свою команду в министерстве. Из действующих заместителей министра у Витренко сложились деловые отношения лишь с заместителем по вопросам евроинтеграции Ярославом Демченковым, отмечают источники в отрасли.

Свою команду заместителей Витренко подобрал, но пока они не назначены. По одной версии термозит замену заместителей премьер (подобная проблема с Денисом Шмыгалем была в прошлом году у тогдашнего министра финансов Игоря Уманского ), по другой – Витренко сам не спешит инициировать кадровые решения до полного понимания своих перспектив в правительстве. Напомним, ио министра давал согласие зайти в правительство в качестве первого вице-премьера, но Рада так и не поддержала назначение. Работа в качестве ио министра никак не входила в планы бывшего топ-менеджера «Нафтогаза». Но новой подачи Витренко для назначения в Кабмин не ожидается.

Фото: kmu.gov.ua Денис Шмыгаль и Юрий Витренко

Наоборот, по информации LB.ua поиск другого кандидата на пост министра энергетики продолжается. Проводятся собеседования как с теми, кто раньше занимал эту должность, так и с новыми возможными претендентами. «Ко мне были вопросы о готовности возглавить ведомство. Но предметных разговоров, как выходить из кризиса, что делать по наведению порядка, скажем. в электроэнергетике, в зеленая энергетика, с шахтами и так далее – такого не было. Так что, эти разговоры не серьезные», – рассказал LB.ua один из участников таких бесед.

Исходя из общения с несколькими потенциальными кандидатами, можно сказать, что те, кто имеет опыт работы министром, вряд ли согласятся сейчас возвращаться. Возможно, кто-то из новых амбициозных людей и примет предложение.

По информации LB.ua, решение по увольнению Витренко может быть принято лишь после определения альтернативного кандидата на пост руководителя министерства.