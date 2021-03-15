Свободный газ – новые правила от Юрия Витренко

В принципе, попытки открыть доступ к газу украинской добычи – серьезный шаг на пути создания полноценного рынка, что неоднократно требовали от нас европейские партнеры, в частности Европейское энергетическое сообщество. Но как узнать, хуже или лучше эти условия, если цена, по которой «Нафтогаз Трейдинг» покупает газ у «Укргаздобычи», не разглашается? Контролировать все процессы по введению и применению годовой цены планируют поручить набсовету «Нафтогаза». Правда, как он будет это делать, не имея полномочий, пока не ясно. Но врио министра энергетики Юрий Витренко уже заявил, что это станет для набсовета, который предлагал уволить вместе с руководством компании , своего рода экзаменом на профпригодность.

В правительстве и НКРЭКУ подготовили проекты документов для перевода потребителей на единую годовую цену газа. LB.ua получил эти документы и выяснил, что они требуют серьезной доработки. До сих пор не ясно, какой будет годовая цена – механизм ценообразования еще не определен, но обсуждается вариант цены в пределах 6,2-7,2 грн за кубометр. По этой цене поставщики будут покупать газ у «Укргаздобычи» и, добавляя свою маржу, продавать потребителям. У кого маржа будет меньше, тот предложит более конкурентный продукт. С апреля дочерняя компания НАК «Нафтогаз Украины» –«Укргаздобыча» должна продавать газ всем участникам рынка на условиях, не хуже чем «Нафтогазу».

Фото: EPA/UPG

Чтоб избежать резких изменений цены газа, в зависимости от сезона, правительство уже несколько месяцев думает над введением единой годовой цены газа. В январе премьер-министр Денис Шмыгаль говорил, что это может произойти во втором квартале. Летом цена газа снижается из-за сокращения потребления, а в отопительный период, когда потребление газа увеличивается, цена растет. К примеру, в августе 2020 года газ стоил 4-5 грн за кубометр, а в январе 2021 года цена могла превысить 10 грн, если бы правительство не ввело ограничение до 6,99 грн за тысячу кубометров.

Изначально цену газа ограничили только на февраль и март. Однако позже, по неофициальной информации, по просьбе из Офиса президента, поставщики снизили и январскую цену.

Исходя из действующей нормативно-правой базы, с апреля цена газа опять должна стать не регулируемой, но она вряд ли будет ниже 6,99 грн за кубометр. Сейчас рыночная цена газа около 8 грн, и, по прогнозам поставщиков, в следующем месяце снижение будет, но не существенное.

С апреля ввести годовую цену газа вряд ли успеют из-за того, что для этого еще не готова нормативная база. По информации LB.ua, чтоб не допустить подорожания газа, в правительстве рассматривают возможность продлить действие граничной цены газа еще на месяц.

Фото: kmu.gov.ua

Четко о плане ввести годовую цену газа премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, комментируя решения Кабмина от 3 марта. «Мы вводим годовой продукт... Согласно форвардным контрактам, поставщики видят, какой будет цена по году. Это дает возможность сглаживать пики зимние, самые дорогие. Но, конечно, самая дешевая цена газа летом. Но по 2000 грн газ летом не будет. Цена целый год будет одинаковая», – сказал премьер.

Уровень 1. Продавец-поставщик

На самом заседании Кабмин 3 марта врио министра энергетики Юрий Витренко сообщил, что Минэкономики поручено буквально за один день - уже 4 марта - подготовить проект постановления, которое бы обеспечило возможность введение годовой цены. Речь о проекте изменений в политику собственности НАК «Нафтогаз Украины». Эти изменения определяют отношения между основной госкомпанией по добыче газа – «Укргаздобыча» как продавца газа и поставщиками газа и услуг населению. Компанию должны обязать «содействовать развитию рынка природного газа в Украине и обеспечивать безопасности газоснабжения бытовых потребителей». Для этого дочерняя компания НАК – «Укргаздобыча» в марте 2021 должна продать газ поставщикам природного газа, предприятиям ТКЭ, в том числе ОСМД и ЖСК, по фиксированной цене, в объемах, которые нужны этим потребителям в период с 1 апреля 2021 по 30 апреля 2022.

Проект постановления был готов не на следующий день, а лишь 12 марта. По информации LB.ua, всю прошлую неделю Минэкономики и Минэнерго выясняли, кто же из них должен готовить и подавать документ на рассмотрение Кабмина. В итоге проект вышел за подписью Игоря Петрашко. Этот документ есть в распоряжении LB.ua, и по содержанию он практически совпадает с информацией, озвученной Юрием Витренко на заседании Кабмина 3 марта.

Содержание документа очень размыто и вызывает ряд вопросов. В перечень покупателей газа по годовой цене по какой-то причине не попали бюджетные организации – следовательно, им придется покупать газ по коммерческой цене. Не ясно, должна ли «Укргаздобыча» в марте именно продать весь газ, который нужен будет поставщикам и ТКЭ в течение года, а это порядка 13 млрд кубометров (!) или все-таки этот газ должен быть законтрактован для выкупа с апреля в течение года. Если законтрактован, то не ясно, с каким графиком выкупа. Если продан, то большой вопрос, есть ли в таких объемах свободный газ и есть ли у покупателей средства для его оплаты.

Исходя из проекта, «Укргаздобыча» должна с апреля продавать газ всем участникам рынка на условиях, не хуже, чем «Нафтогазу». Но как узнать, хуже или лучше условия, если цена, по которой «Нафтогаз Трейдинг» покупает газ у «Укргаздобычи», не разглашается? Известно лишь, что себестоимость добычи газа составляет 2,8 грн за кубометр, а цена его продажи «Нафтогазу» – тайна.

Неясно из документа, как будет определяться фиксированная годовая цена – методика для этого не разработана, сообщили LB.ua несколько собеседников в правительстве и среди участников рынка. Нам удалось лишь уточнить, что цель правительства – добиться, чтобы конечная цена для потребителя была не выше действующей в первом квартале 2021 года – 6,99 грн. после добавления маржи поставщика. Поэтому максимальной ценой для продажи газа поставщикам в Кабмине считают 6,2 грн за кубометр. После добавления маржи, для конечного потребителя цена не выйдет за рамки 6,99 грн. Размер маржи в документе не указан. Однако, исходя из имеющихся цифр, она теоретически может достигать примерно 12%.

Нафтогаз предлагает цену не ниже 7,2 грн за кубометр. При такой стоимости газа компания впишется в ожидаемые финансовые показатели 2021 года.

Если единая цена газа будет определена, то поставщики смогут конкурировать, «играя» именно маржей – кто установит меньше, у того и будет более конкурентная цена для потребителя.

Контролером процесса планируется назначить Наблюдательный совет «Нафтогаза». Но сможет ли он проследить, чтоб условия продажи газа поставщикам были не хуже, чем те, которые имеет «Нафтогаз»? Пока также не ясно, как он сможет выявлять факты злоупотреблений, спекуляций на рынке, которые нельзя исключить при действии разных цен для населения и промышленности, не имея на это ни полномочий, ни возможностей. Но Витренко, который добивается увольнения и набсовета, и руководства НАК, заявил, что это станет для набсовета, который он упрекает в непрофессионализме, своего рода экзаменом.

Фото: kmu.gov.ua Врио министра энергетики Юрий Витренко ( в центре) на заседании Кабмина 3 марта 2021

«Мы посмотрим, как набсовет «Нафтогаза» в такой ситуации может выполнять свою функцию, и по крайней мере контролировать. Как менеджмент «Нафтогаза» будет придерживаться стратегических направлений, которые определило правительство по деятельности «Нафтогаза». Даже больше требуется – они будут регулировать, то есть, будут отрабатывать вместе с «Нафтогазом» действительно действенный механизм, чтоб мы увидели честную конкуренцию на розничном рынке, на оптовом рынке», – заявил Витренко на прошлой неделе на заседании профильного комитета ВР.

Уровень 2. Поставщик-потребитель

Отношения и правила обеспечения газом между его поставщиками и потребителями определяет регулятор – Нацкомиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Она подготовила проекты изменений в типовой договор и правила поставки газа еще 5 марта.

Правила для поставок газа по годовой цене предлагается ввести с 1 мая по 30 апреля. Все поставщики, кто планирует предлагать новый продукт, будут обязаны до 25 апреля сообщить бытовым потребителям цену газа, которая будет действовать в течение года, и опубликовать ее на своих сайтах. Потребители будут переводиться на годовую цену автоматически – без подписания дополнительных договоров. После мая перейти на годовую цену можно будет лишь в случае, если потребитель уже получает газ по фиксированной цене, и срок его договора с поставщиком заканчивается после мая. Оплату за газ потребитель должен будет вносить не позже 25 числа следующего месяца. В то же время поставщики природного газа смогут предлагать и любые другие коммерческие продукты, к примеру, квартальную, помесячную цену газа – в этом ограничений нет.

Цена газа по годовому предложению в течение года меняться не может, а изменения по другим продуктам или даже прекращение их действия разрешено. При этом потребитель должен быть предупрежден об изменениях за месяц. Но если потребитель в течение года решит перейти на другой продукт или поменять поставщика, то вернуться к годовому базовому предложению он уже не сможет.

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К этому документу тоже есть ряд вопросов. Из предложенной к обсуждению редакции неясно, может ли потребитель переходить с годового продукта одного поставщика на годовой продукт другого. Сможет ли потребитель после перехода на другой продукт вернуться к годовому предложению не с какими-то измененными условиями, кроме цены газа, к примеру, по срокам оплаты или по объему предоставления газа по годовой цене.

Кстати, вероятность отказа от годовой цены в летний период достаточно велика. После завершения отопительного сезона цена газа идет вниз. Этим летом она опускалась до 3,26 грн (с НДС) за кубометр. Если существенное падение цены будет и в текущем году, то стоит ожидать отказа потребителей от годовой цены. Но когда в сентябре цена опять начнет расти, то потребители к зиме захотят вернуться на годовую цену. Если они не смогут этого сделать, то нельзя исключать новой волны протестов, которых в этом году власть испугалась так, что ввела регулирование цены газа. Для анализа и внесения изменений в документ НКРЭКУ время есть. По закону он должен пройти обсуждение в течение месяца с даты размещения на сайте. Так что принятие окончательной версии можно ожидать в первой половине апреля.

Фактор МВФ

Пока МВФ никак не отреагировал на планы правительства о введении годовой цены газа. Вероятно, реакция последует уже после того, как будет понятно, какой будет годовая цена и как она отразится на госбюджете. Но свободный допуск к газу «Укргаздобычи» – это одно из требований западных партнеров, которое является обязательным условием нормального функционирования рынка и полностью соответствует логике анбандлинга «Нафтогаза».

Денис Шмыгаль считает, что проблем с кредитором не возникнет. «По тем подходам, который сейчас разрабатываются, я уверен, что они абсолютно рыночные, и в МВФ будут восприняты», – сказал он на пресс-конференции 4 марта отвечая на вопрос LB.ua.