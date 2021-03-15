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На дорогах "Великого будівництва" продовжується встановлення комплексів зважування

Високоточне обладнання працює при температурі повітря від -30°С до +40°С.

На дорогах "Великого будівництва" продовжується встановлення комплексів зважування
Фото: fideltrans.com

Як повідомляє офіційна Facebook-сторінка програми Президента «Велике будівництво», в Україні триває установка комплексів зважування вантажного транспорту в русі (WiM, Weight in motion). На даний момент роботи проходять, зокрема, у Дніпропетровській області на км 186 + 237 дороги М-04 недалеко від транспортної розв'язки, що веде до міста Кам'янське.

До кінця року в області планують встановити ще три таких комплекси: один на трасі Н-31 Дніпро - Царичанка - Кобеляки - Решетилівка і ще два – на Н-23 Кропивницький - Кривий Ріг - Запоріжжя.

«Обладнання майданчика «зважування-в-русі» монтується на всій ширині дороги і вимірює навантаження на кожну ось автомобіля мінімум тричі. Високоточне обладнання працює при температурі повітря від -30°С до +40°С, його компоненти захищені від перевантажень, а також дощу і снігу. Номерний знак, габаритні розміри, загальна маса, кількість осей, швидкість руху і т.д. визначаються автоматично», - йдеться в повідомленні.

У минулому році було встановлено 39 комплексів «зважування-в-русі». У 2021-му планується побудувати ще 66 таких комплексів.

Подивитися, де розташовані усі комплекси, можна на мапі.

Weight in motion - смарт-система, яка визначає масу транспорту без його зупинки. Відомо, що перевищення вагової норми на 25% збільшує руйнівний вплив на дорогу втричі, що відповідає транспортному потоку з 70500 легкових автомобілів.

Нагадаємо, що в Україні в ході "Великого будівництва" у 2021 році відремонтують трасу М-30 Стрий - Ізварине. Вона з'єднає захід і схід країни, її протяжність - 1400 км. Крім того, "Укравтодор" планує побудувати і відремонтувати 150 мостів. Про це на форумі "Україна 30. Інфраструктура" розповів голова "Укравтодору" Олександр Кубраков.

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