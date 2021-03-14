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Латвійська компанія відновить авіарейси в Україну за трьома маршрутами

Відновлять рейси до Києва, Львова та Одеси.

Латвійська компанія відновить авіарейси в Україну за трьома маршрутами
Фото: avianews.com

Латвійська авіакомпанія airBaltic оголосила про поетапне відновлення польотів відразу за трьома маршрутами між Латвією та Україною після річної перерви.

Про це пише avianews.com.

17 березня авіакомпанія полетить з Риги до Києва. Спочатку буде два рейси на тиждень, а з 28 березня збільшиться до чотирьох рейсів на тиждень.

2 травня airBaltic повернеться на лінію Рига-Одеса з поступовим нарощуванням числа рейсів до п'яти на тиждень.

3 червня латвійська авіакомпанія має намір перезапустити маршрут Рига-Львів з двома щотижневими перельотами.

Рейс Рига-Київ позиціонується як цілорічний, тоді як Одеса-Рига і Львів-Рига - як сезонні на період літньої навігації. Всі маршрути будуть здійснюватися на регіональних реактивних літаках Airbus A220-300.

Додамо, зараз авіакомпанія вже здійснює регулярні рейси з Вільнюса до Києва. 

Зазначимо, станом на сьогодні Латвія забороняє в'їзд іноземцям з метою туризму.

Нагадаємо, Ізраїль включив Київ до переліку міст, до яких дозволено здійснювати авіарейси з аеропорту Бен-Гуріон.

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