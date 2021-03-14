Латвійська компанія відновить авіарейси в Україну за трьома маршрутами

Відновлять рейси до Києва, Львова та Одеси.

Латвійська авіакомпанія airBaltic оголосила про поетапне відновлення польотів відразу за трьома маршрутами між Латвією та Україною після річної перерви.

Про це пише avianews.com.

17 березня авіакомпанія полетить з Риги до Києва. Спочатку буде два рейси на тиждень, а з 28 березня збільшиться до чотирьох рейсів на тиждень.

2 травня airBaltic повернеться на лінію Рига-Одеса з поступовим нарощуванням числа рейсів до п'яти на тиждень.

3 червня латвійська авіакомпанія має намір перезапустити маршрут Рига-Львів з двома щотижневими перельотами.

Рейс Рига-Київ позиціонується як цілорічний, тоді як Одеса-Рига і Львів-Рига - як сезонні на період літньої навігації. Всі маршрути будуть здійснюватися на регіональних реактивних літаках Airbus A220-300.

Додамо, зараз авіакомпанія вже здійснює регулярні рейси з Вільнюса до Києва.

Зазначимо, станом на сьогодні Латвія забороняє в'їзд іноземцям з метою туризму.

Нагадаємо, Ізраїль включив Київ до переліку міст, до яких дозволено здійснювати авіарейси з аеропорту Бен-Гуріон.