Де оформити вигідний кредит в Києві і на які умови розраховувати?

З питанням отримання кредиту рано чи пізно стикаються багато українців. Причини цьому різні, але, щоб не сталося в житті, кожен виправдано хоче отримати найбільш вигідні умови позики. У нинішніх реаліях це вдається тільки при заставному кредитуванні.

Який найкращий спосіб швидкого вирішення фінансових проблем

Ринок України переповнений фінустановами, що пропонують заставні кредити. Умови їх видачі різні, але, як показує практика, часто вони не відповідають вимогам позичальників. Вибраючи надійного і відповідного Вашим очікуванням кредитора, варто звернути увагу на компанію Кредит112. Вона пропонує кредит під заставу квартири в Києві на найвигідніших і, що найважливіше, найбільш чесних умовах.

Оформлюючи заставний займ, клієнт компанії отримує:

мінімальну ставку - від 1,5% щомісяця;

тривалі терміни погашення - займ можна повертати протягом 10 років з можливістю пролонгації;

велику суму - кредит під заставу квартири в Києві дозволить отримати до 30 000 000 грн;

можливість заставити будь-яку нерухомість.

Співпраця з «Кредит 112» вигідна з цілого ряду причин. По-перше, на розгляд заявки потрібно не більше 10 хвилин, а на видачу займу не більше кількох годин.

По-друге, кредит під заставу квартири в Києві зможе отримати кожен. Компанія працює з людьми, в яких є заборгованості по попереднім платежам і були занесені до чорного списку.

По-третє, позики в «Кредит 112» видаються навіть громадянам без офіційного працевлаштування. Людині не потрібно надавати довідку про доходи, достатньо правовстановлюючих документів, паспорту та ІПН. Після оформлення кредиту оригінали документів залишаються у позичальника.

На відміну від більшості банків, що видають не більше 60% від ринкової вартості квартири, компанія «Кредит 112» готова гарантувати суму, еквівалентну 80%. Позики оформляються без передоплат і комісій, а всі витрати по оцінці застави, юридичному супроводі і нотаріальному оформленні документів компанія бере на себе.

Що пропонують банки?

Якщо з заставними позиками в «Кредит 112» ситуація максимально проста і зрозуміла, то у випадку з банками все не так однозначно. Проблеми при оформленні позики можуть виникнути вже на етапі звернення до найближчого відділення. Адже багато кредиторів, особливо банки, вказують у своїй рекламі неповну інформацію про умови видачі позики. В результаті людина, яка очікує побачити в договорі прийнятні для себе умови, швидко розчаровується і йде.

Не менше «сюрпризів» очікує потенційного позичальника в момент підписання договору. Часто виявляється, що при отриманні позики клієнт несе додаткові витрати по кредиту: страхування об'єкту займу і життя, приховані платежі і комісії. Окрім того, часто виникає необхідність внесення одноразових платежів, сума яких може бути або заздалегідь встановлена банком, або залежить від суми кредиту. До того ж, більшість кредиторів України стягують штрафи і пені зі своїх клієнтів.