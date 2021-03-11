На Чернігівщині відреставрують заповідник "Качанівка" та оновлять медичну інфраструктуру

Голова Чернігівської обласної державної адміністрації Ганна Коваленко представила 10 найбільших інфраструктурних проєктів, які планується реалізувати в області до кінця цього року в рамках державної програми "Велике будівництво".

Як передає Інтерфакс-Україна, серед цих проєктів – реставрація історико-культурного заповідника "Качанівка", створення та модернізація приймально-діагностичних відділень опорних лікарень і капітальний ремонт автомобільної дороги М-01 (частина міжнародної траси Е-95) Київ-Чернігів-Нові Яриловичі.

"В Україні триває реалізація державної програми "Велике будівництво", мета якої - нова якість інфраструктури в Україні. Серед них проєкти, що стосуються соціальної, медичної та культурної сфери, а також створюють нову якість доріг і дорожньої інфраструктури", - зазначила Коваленко.

За її словами, будуть створені і модернізовані приймально-діагностичні відділення опорних лікарень (всього 9 об'єктів, включаючи Чернігівську обласну та ряд міських і районних лікарень), хірургічний корпус ЛОР-відділення Чернігівської обласної лікарні. Буде побудована школа в с. Григорівка Бахмацького району і реконструйовані школи в с. Журавки Варвинського району та в м. Городня, а також гімназії в м. Ічня.

Коваленко також презентувала проєкт реставрації національного історико-культурного заповідника "Качанівка".

Наймасштабнішим проєктом стане капітальний ремонт автомобільної дороги М-01 (частина міжнародної траси Е-95) Київ-Чернігів-Нові Яриловичі, на реалізацію якої залучено кредит Європейського банку реконструкції та розвитку і Європейського інвестиційного банку. Протяжність ділянки дороги, яка буде капітально відремонтована, становить 80 км, з них 37 км - в Чернігівській області.

Раніше заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко, виступаючи на Всеукраїнському форумі "Україна 30. Культура. Медіа. Туризм", заявив, що проєкт президент Володимира Зеленського "Велика реставрація" вже розпочато і буде набирати обертів після збору заявок на об'єкти культури.

"У нас дуже багато об'єктів, які руйнуються. Ми це побачили на прикладі замків. У минулому році ми з президентом були в садибі в Качанівці Чернігівської області. Це унікальний об'єкт, який люди повинні бачити і відвідувати", - сказав Тимошенко.