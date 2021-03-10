НКРЕКП наклала максимальні штрафи на три компанії ДТЕК

Нацкомісія з питань регулювання енергетики і комунальних послуг оштрафувала АТ "ДТЕК Західенерго", АТ "ДТЕК Дніпроенерго" і ТОВ "ДТЕК Східенерго" Ріната Ахметова за недотримання норм щодо запасів вугілля на складах ТЕС. За рішенням НКРЕКП компанії отримали максимальний штраф - по 1,7 млн грн кожна, пише Ліга.Бізнес.

У результаті перевірки НКРЕКП було встановлено, що в грудні-лютому компанії не забезпечили гарантовані запаси вугілля. Також компанії своєчасно не інформували про ситуацію із запасами. Голова комісії Валерій Тарасюк назвав порушення "кричущими".

НКРЕКП направить матеріали про порушення в Антимонопольний комітет України, Раду нацбезпеки і оборони та Міністерство енергетики.

Член НКРЕКП Ольга Бабій заявила, що в жовтні ТЕС мали достатні запаси вугілля для проходження опалювального сезону. За її словами, в грудні ряд компаній - ДТЕК Трейдинг, Д.Трейдінг, ДТЕК Павлоградвугілля і ТДВ "Шахта Білозерська" - припиняли поставки вугілля на ТЕС.

"Чомусь саме в грудні компанії-постачальники вугілля на ці ТЕС припинили поставки їм вугілля. У цей період зменшили поставки вугілля компанії, афілійовані з даними виробниками. Через дефіцит вугілля ціни на ринку на добу вперед у січні досягли найвищих показників за 2019-2020 роки", - заявила Ольга Бабій.

У НКРЕКП також відзначили нетипове зростання аварійних відключень енергоблоків під час опалювального сезону.

У пресслужбі ДТЕК Енерго заявили, що не могли наростити вугільні запаси через зміни "прогнозного балансу на грудень 2020". "За листопад-грудень 2020 року ТЕС ДТЕК Енерго спалили на 1 млн тонн більше вугілля, ніж зазначено в прогнозному балансі. Це стало ключовою причиною значного зниження запасів вугілля на ТЕС в січні 2021 року", - заявили в компанії.

У ДТЕК додали, що на ситуацію із запасами вугілля вплинув і тимчасовий простій шахт у 2020 році.

У лютому повідомляли, що запасів вугілля на українських ТЕС вистачить на кілька днів роботи. В такому разі, віялових відключень електроенергії, за словами в.о. міністра енергетики Юрія Вітренка, можна буде уникнути тільки через імпорт електроенергії з Білорусі та Росії.